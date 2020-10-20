الكاف يرفع الطوارئ.. إجراءات قوية لتجنب مخاطر كورونا بإياب نصف نهائى أبطال إفريقيا

يسعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " بكل الطرق إلى الخروج بمسابقتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية خلال الموسم الجاري إلى بر الأمان رغم مخاطر فيروس كورونا اللعين وإصابة عدد من لاعبي الفرق المشاركة فى نصف نهائى بطولتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.



ووضع الكاف مجموعة من الإجراءات الرادعة أمام الفرق أطراف مباريات العودة لنصف نهائى أبطال إفريقيا وهم الأهلى والزمالك والوداد والرجاء لتجنب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا واستكمال البطولتين دون حدوث أى إصابات.





وتمسك الكاف خوض منافسات إياب نصف دوري أبطال إفريقيا دون أى حضور جماهيري بجانب اقتصار الحضور على الفريقين ومجالس الإدارات فقط لا غير خلال المباريات .

كما قرر الكاف خضوع كل فريق إلى مسحات طبية بشكل مستمر طوال الأيام التى تسبق المباريات والسفر إلى مصر ، وفرض الكاف خضوع كل فريق إلى مسحة طبية قبل السفر بـ 48 ساعة بجانب خضوع كل فريق إلى مسحة طبية بمجرد الوصول إلى الدولة التى سيخوض اللقاء بها بجانب الخضوع قبل المباراة بساعات إلى مسحة طبية جديدة .

وكان الكاف طالب كل ناد مشارك فى الدور قبل النهائى سواء بمنافسات دوري أبطال إفريقيا أو الكونفيدرالية بتقديم ملف شامل عن حالة كل لاعب لديه وموقفه من المعاناة من أى أمراض أو تعرضه للإصابة بالكورونا من قبل.

كما قرر الكاف إجراء مسحات طبية خاصة بـ الحكام بشكل مكثف أيضا قبل خوض المباريات للتأكد من خلو الجميع من الإصابة بالكورونا، بالإضافة إلى تعقييم ملاعب التدريبات والتأكد من توافر جميع الإجراءات السليمة بها.

كما حذر الكاف جميع الفرق المشاركة من الاستهانة بالإجراءات الاحترازية مؤكدا توقيع عقوبات قوية حال مخالفة التعليمات والشروط التى وضعها للخروج بمباريات المسابقتين إلى بر الأمان.

واتخذ الكاف أيضا قرار بحظر الحضور الإعلامى فى تدريبات الفريق خوفا من التكدس وانتشار الكورونا .

وشهدت الساعات الماضية إصابة 8 لاعبين من صفوف الرجاء المغربي بالكورونا ويتمسك الكاف بإقامة مباراة الزمالك والرجاء بإياب نصف النهائى فى موعدها السبت المقبل أسوة بما حدث مع فريق حسنية أغادير بمسابقة الكونفيدرالية والذى خاض مباراة نصف النهائى أمام نهضة البركان المغربي رغم تعرض عدد من لاعبيه بالإصابة بالكورونا .



وكان الأهلى حقق الفوز فى مباراة الذهاب على حساب الوداد المغرب فى عقر داره بهدفين دون رد ، وتغلب الزمالك على الرجاء المغربي بهدف دون رد .