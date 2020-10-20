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فن

في عيد ميلاد صفية العمري .. أحمد زكي صفعها بالقلم لهذا السبب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:56 م
صدى البلد
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محمد نحلة

تحتفل اليوم الثلاثاء، الفنانة صفية العمري بعيد ميلادها الـ71، فقد ولدت في مثل هذا اليوم بمدينة المحلة الكبرى عام 1949 لأسرة مكونة من 6 أخوات شقيقات، وتخرجت في كلية التجارة، شاركت فى عدد من الأعمال المهمة، ولكنها لاتنسى ما حدث معها فى فيلم البيه البواب.


فقد حكت في إحدى لقاءاتها التلفزيونية، كواليس الفيلم، وقالت أنها مليئة بخفة الدم والبساطة في التعامل.


وأضافت أنها لن تنسى ضرب الفنان أحمد زكى لها في احد المشاهد، وقالت:" لا أزال أشعر حتى الآن بأصابعه على خدي بعد صفعته القوية نتيجة لـ معايشته الشخصية بشكل قوي".


تزوجت العمري في بداية حياتها الفنية من الفنان جلال عيسى، وأنجبت منه ولدين هما أحمد ووليد تقضي معهما يوم عيد الام من كل عام بالولايات المتحدة الامريكية، مكان اقامتهما فمنذ انفصالها عن زوجها وهما يدرسان هناك، وفضلا الاستقرار بأمريكا، وبعد هذه التجربة الفاشلة رفضت العمري الزواج مرة ثانية وعن هذا تؤكد: "انها كانت ترغب في التفرغ لابنائها وتربيتهم، مضيفة مكنتش عايزة حد يشاركني فيهما ولا يشاركهما فيّ".

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