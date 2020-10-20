AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

في صحراء نازكا.. اكتشاف نقش قديم لقط عملاق يحرس المكان

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:12 م
نقوش القط فيصحراء
نقوش القط فيصحراء نازكا
Advertisements
أماني إبراهيم
تم اكتشاف صورة جغرافية غريبة، مؤخرا، في صحراء نازكا الشهيرة في بيرو، تتجسد فيها قطة عملاقة جالسة تحت أشعة الشمس.

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، يبلغ طول نقش القطة 37 مترا، ويرجع عمرها إلى حوالي 2000 عاما، ورسمت في صحراء نازكا وهي جالسة وأذناها مرفوعتان وذيلها ممدد خلفها، وكان قد لاحظ فريق البحث شكلها منقوشا على أحد التلال مما دفعهم للبحث عن تاريخها.

وقال جوني إيسلا كبير اعلماء الآثار في بيرو عن خطوط نازكا: "إنه من المذهل أننا ما زلنا نعثر على أمور جديدة"، مضيفا أن خطوط نازكا عبارة عن رسومات ضخمة في صحراء نازكا تم إنشاءؤها في الغالب بواسطة حضارة نازكا بين عام 500 قبل الميلاد و500 ميلاديا.

ويقع النقش أسفل حصى الصحراء ذات اللون البني وعندما تتم إزالة الطبقة العليا فإنها تظهر لونا أفتح، ومن المرجح أن العوامل الجوية وظروف الطقس تعد عاملا في الحفاظ على هذه النقوش على مدار الأعوام الماضية، لأن الطقس هناك يتسم بندرة الأمطار أو الرياح وعوامل التعرية مما يحافظ على التكوينات التي صنعها البشر قديما على مدار آلاف السنين.

وتحتوي الطبقة العليا على كميات عالية من الجير الذي تصلب بسبب تعرضه للرطبوبة وساعده في الحفاظ عليه من التآكل طوال هذه الفترة، وبعض خطوط نازكا عبارة عن أشكال هندسية، والبعض الآخر خطوط بسيطة عند التدقيق بها يتضح أنها صور ونقوش متقنة للحيوانات والمواد الأخرى.

أما نقش القط العملاق يرجع عمره ما بين 100 إلى 200 قبل الميلاد مما يعني أنه جزء من فترة باراكاس القديمة، نظرا لأن حضارة نازكا بدأت حوالي عام 100 قبل الميلاد، ويعد نقش القط الضخم أقدم من أي من الأشكال الجيوغليفية الأخرى الموجودة بالمنطقة، ويتوقع الخبراء أن نقش القط لحراسة الصحراء أو تم نقشه لمخاطبة الآلهة.
في صحراء نازكا.. اكتشاف نقش قديم لقط عملاق يحرس المكان
في صحراء نازكا.. اكتشاف نقش قديم لقط عملاق يحرس المكان

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصخور لوحات فنية من صنع الطبيعة بـ صحراء الوادي الجديد..صور

بالرغم من كورونا .. سباق الهجن يعود إلى سيناء .. فيديو

غابات الأشجار المتحجرة ثروات مهدرة تزين صحراء الوادي الجديد

التاريخ يتحدث.. مناطق أثرية تعود بك لآلاف السنين فى بوركينافاسو.. شاهد

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

بيد الطبيعة.. الحجارة تشكل رسمة قطة على منحدر جبلي وتثير حيرة العلماء

ترشيحاتنا

قرار غريب من فرج عامر

بعد ما قلبت السوشيال ميديا.. شاهد أحدث ظهور للراقصة البرازيلية

شاهد.. لحظة نشوب مشاجرة عنيفة بين عميل وموظفة في مطعم وجبات سريعة شهير

بسبب مكان إقامة الزفاف.. عقد قران يتحول لمعركة بالأسلحة النارية وإصابة 3 بينهم شقيق العروسة

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات تبرز أنوثة ميرنا نور الدين

تحرك عاجل للمباحث.. الاعتداء على طبيبة مصرية بالكويت بالضرب والشتائم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات

سعر ومواصفات بي واي دي byd s5 بعد طرحها في مصر .. صور

في يومه العالمي.. هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ هشاشة العظام