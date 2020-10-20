في صحراء نازكا.. اكتشاف نقش قديم لقط عملاق يحرس المكان

تم اكتشاف صورة جغرافية غريبة، مؤخرا، في صحراء نازكا الشهيرة في بيرو، تتجسد فيها قطة عملاقة جالسة تحت أشعة الشمس.





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، يبلغ طول نقش القطة 37 مترا، ويرجع عمرها إلى حوالي 2000 عاما، ورسمت في صحراء نازكا وهي جالسة وأذناها مرفوعتان وذيلها ممدد خلفها، وكان قد لاحظ فريق البحث شكلها منقوشا على أحد التلال مما دفعهم للبحث عن تاريخها.





وقال جوني إيسلا كبير اعلماء الآثار في بيرو عن خطوط نازكا: "إنه من المذهل أننا ما زلنا نعثر على أمور جديدة"، مضيفا أن خطوط نازكا عبارة عن رسومات ضخمة في صحراء نازكا تم إنشاءؤها في الغالب بواسطة حضارة نازكا بين عام 500 قبل الميلاد و500 ميلاديا.





ويقع النقش أسفل حصى الصحراء ذات اللون البني وعندما تتم إزالة الطبقة العليا فإنها تظهر لونا أفتح، ومن المرجح أن العوامل الجوية وظروف الطقس تعد عاملا في الحفاظ على هذه النقوش على مدار الأعوام الماضية، لأن الطقس هناك يتسم بندرة الأمطار أو الرياح وعوامل التعرية مما يحافظ على التكوينات التي صنعها البشر قديما على مدار آلاف السنين.





وتحتوي الطبقة العليا على كميات عالية من الجير الذي تصلب بسبب تعرضه للرطبوبة وساعده في الحفاظ عليه من التآكل طوال هذه الفترة، وبعض خطوط نازكا عبارة عن أشكال هندسية، والبعض الآخر خطوط بسيطة عند التدقيق بها يتضح أنها صور ونقوش متقنة للحيوانات والمواد الأخرى.





أما نقش القط العملاق يرجع عمره ما بين 100 إلى 200 قبل الميلاد مما يعني أنه جزء من فترة باراكاس القديمة، نظرا لأن حضارة نازكا بدأت حوالي عام 100 قبل الميلاد، ويعد نقش القط الضخم أقدم من أي من الأشكال الجيوغليفية الأخرى الموجودة بالمنطقة، ويتوقع الخبراء أن نقش القط لحراسة الصحراء أو تم نقشه لمخاطبة الآلهة.