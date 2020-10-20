AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبو العينين يدعم الفريق بقوة.. رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري يهنئ سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:38 م
صدى البلد
Advertisements
حسام الحارتي
وجه امام محمدين رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري التهنئة إلى محمد ابو العنين لصعود فريق سيراميكا كليوباترا للدوري الممتاز.

واشاد امام محمدين في تصريحات خاصة لصدي البلد بامكانيات هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا.

وتابع.. هيثم شعبان ابن من ابنائي وسيحقق طفرة حقيقة مع الفريق.

واكد امام محمدين ان فريق سيراميكا كليوباترا سينافس بقوة في بطولة الدوري الممتاز في ظل التدعيمات المقدمة من قبل  محمد ابو العنين رئيس مجلس إدارة النادي.

واختتم حديثه بقوله الموسم المقبل سيشهد منافسه قوية وسيراميكا كليوباترا لم يهبط وسينافس بقوة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاشور الأدهم: إدارة سيراميكا كليوباترا محترفة وطموحة ..فيديو

أبو العينين ينعى والدة هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا.. فيديو

سيراميكا كليوباترا يغازل الدوري الممتاز بفوز مثير على النجوم في القسم الثاني

محمد فاروق يهنئ سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز

في إستاد السويس.. محمد أبو العينين يحتفل مع لاعبي سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز | صور

تورتة وسيلفي.. مشاهد من احتفال أبو العينين مع لاعبي سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز

ترشيحاتنا

شكله رايح إنبي.. "ديل حصان" عمرو جمال يثير الجدل

شوبير يصدم جماهير الأهلى بسبب كهربا ويحسم مصير الشناوى

اِعرف عقوبة الشاب صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم

معندهمش ١٠ بيشجعوهم.. أحمد عيد يواصل سقطاته ويهين المقاولون العرب.. شاهد

حماية مجانية .. هاني الناظر يحذر من 12 خطأ تؤثر على الصحة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر بي إم دبليو bmw x6 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور

مش هتصدق.. سعر فستان سميرة سعيد في برنامج The voice

أهم النصائح لقيادة السيارة أثناء الأمطار والعواصف