أبو العينين يدعم الفريق بقوة.. رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري يهنئ سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز

وجه امام محمدين رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري التهنئة إلى محمد ابو العنين لصعود فريق سيراميكا كليوباترا للدوري الممتاز.





واشاد امام محمدين في تصريحات خاصة لصدي البلد بامكانيات هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا.





وتابع.. هيثم شعبان ابن من ابنائي وسيحقق طفرة حقيقة مع الفريق.





واكد امام محمدين ان فريق سيراميكا كليوباترا سينافس بقوة في بطولة الدوري الممتاز في ظل التدعيمات المقدمة من قبل محمد ابو العنين رئيس مجلس إدارة النادي.



