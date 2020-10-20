بشير عبد الفتاح: أردوغان فى موقف صعب وتأييده يتراجع

قال الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فى موقف صعب، وذلك بعد وصول الأزمة الاقتصادية لـ مرحلة صعبة، ووصلت لـ معدلات لم تصلها منذ ثلاث عقود.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن هناك تراجع لتأيد أردوغان وحزبه، وبعض المعارضة تطالب بانتخابات مبكرة.





وأشار إلى أن اردوغان يرفض اقامة الانتخابات المبكرة بخلاف كا كان يريد فى الماضي، وكشف أن أردوغان محاصر من جميع الاتجاهات ولذلك يأخذ خطوة للخلف.





ولفت إلى أن أردوغان لأول مرة يتحدث عن مصر بطريقة مميزة وبشكل إيجابي، وذلك بسبب حصاره من جميع الاتجاهات.





وأوضح أن أردوغان يحاول تخفيف الضغط عليه، وأكد أن الشعب التركى من الممكن أن يضغط لـ اجراء انتخابات مبكرة ولكن القانون يحدد اللجوء لـ الانتخابات المبكرة.





وكشف أن قرار اجراء انتخابات مبكرة يتطلب موافقة ثلثي عدد البرلمان بمطالبة إجراء الانتخابات، وحزب أردوغان يمتلك الأغلبية فى الجزب، وأن يدعو رئيس الجمهورية لـ إحلال الحكومة وبعد ذلك يتم عمل انتخابات برلمانية.



