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مرأة

دون تدخل جراحى ..خطوات لعلاج حصوات الكلى

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تعد  حصوات الكلى من أهم المشاكل الصحية التي يعاني منها البعض ويكتشفونها عن طريق الصدفة، وهي بالطب تؤثر على عمل الكلى وأدائها لوظيفتها وتنقية الدم من السموم، لذا تحتاج الكلى إلى تناول مشروبات لتطهيرها وتنظيفها بشكل مستمر لمنع تكون الحصوات. 

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى من المرجح أن تصاب بـ حصوات الكلى إذا عانى أحد أفراد عائلتك من هذه المشكلة، علاوة على ذلك، إذا كان لديك بالفعل حصوات في الكلى مرة واحدة ، فإن فرص الحصول عليها مرة أخرى مرتفعة للغاية.

أعراض الإصابة  بحصوات الكلى

فيما يلي أعراض الإصابة  بحصوات الكلى حسب ما ورد في موقع " power of positivity"

-ألم حاد أو حارق أثناء التبول

- التبول باستمرار عرض يتقاسم فيه أما حصاوي الكلى أو إلتهابات في المسالك البولية.

- وجود دم في البول

- بول ذات رائحة قوية للغاية

نصائح لمنع الإصابة بحصوات الكلى مرة أخرى

وحتى لا تتعرض للإصابة بـ حصوات الكلى مرة أخرى هناك مجموعة من الإجراءات الوقائية التى يجب عليك فعلها، وهى:

- الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالأكسالات قدر الامكان.
- تناول الكثير من الماء بشكل متقطع على مدار اليوم .
- احصل على احتياجاتك من الكالسيوم من الطعام .
- ابتعد عن المكملات الغذائية.
- تقليل كمية الصوديوم فى الطعام .

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