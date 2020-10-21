دون تدخل جراحى ..خطوات لعلاج حصوات الكلى

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى من المرجح أن تصاب بـ حصوات الكلى إذا عانى أحد أفراد عائلتك من هذه المشكلة، علاوة على ذلك، إذا كان لديك بالفعل حصوات في الكلى مرة واحدة ، فإن فرص الحصول عليها مرة أخرى مرتفعة للغاية.



