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رياضة

برشلونة يتقدم على بطل المجر بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم فريق برشلونة الإسباني على نظيره فيرنتسفاشوري بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 27 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 42 أضاف إنسو فاتي الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من زميله فرانكي دي يونج.


ويجلس الفرنسي أنطوان جريزمان وسيرجيو بوسكيتس على مقاعد البدلاء حيث جاء تشكيل برشلونة كالآتي


في حراسة المرمى : نيتو 

خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليت - سيرجينو ديست 

خط الوسط : فرانكي دي يونج - ميراليم بيانتش - فيليبي كوتينهو 

خط الهجوم : ليونيل ميسي - ترينكاو -  أنسو فاتي

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