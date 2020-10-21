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أخبار البلد

رئيس الوزراء: توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:35 ص
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس  لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره.

كما يبحث الاجتماع استعدادات الحكومة لمواجهة الأمطار والسيول وتوفير المعدات اللازمة لموجهة الأمطار وخاصة في المناطق الساحلية.

ويبحث المجلس توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات واستمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار.

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات. 

ويبحث أيضا موقف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، والتشديد على عدم إقامة أي مخالفات بناء جديدة.

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