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رئيس وزراء اليونان: نعترف بدور مصر الكبير في استقرار شرق المتوسط.. تركيا تعيش مشروعات إمبراطورية لن تتحقق.. الحل السياسي في ليبيا يجب أن يأتي من الناس

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:46 م
رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني
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ريهام فيكتور
رئيس وزراء اليونان يطالب الاتحاد الأوروبي بعدم بيع الأسلحة لتركيا


أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن أثينا قامت بالتصديق على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع إيطاليا ومصر، كما تعمل على إيجاد المصالح المشتركة بين مصر واليونان، مضيفا: نعترف بالدور الكبير الذي تقوم به مصر بوصفها عاملا مجتهدا وفعالا فى منطقة شرق المتوسط.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، إن منطقة شرق المتوسط من الممكن أن تكون بؤرة للسلام وبالفعل هناك مكان موجود لو أرادت تركيا أن تتبنى القوانين والتنقيب فى المنطقة وفقا للقوانين الدولية".

وكشف كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس القبرصي الرئيس المصري عقب القمة الثلاثية، ان تطورات في الاجتماع الاخير للدول الثلاث في القاهرة العام الماضي لم تكن جيدة للأسف، وحدث فيها تطورات ليست مفرحة، وان العالم كله يتصدى الجائحة كبيرة وهي تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الاعتماد على حدود بحرية غير موجودة قد يترتب عليه آثار كثيرة وأيضا نقل المرتزقة السوريين يؤدى إلى تهديد الوضع فى شمال إفريقيا وعلى مستوى أوروبا وتقويض شأن الجهد الذي نقوم به فى مواجهة الإرهاب.

وتابع: "موقف ليبيا تم التعبير عنه من خلال مشاركتنا فهو واضح أن الحل السياسي فى ليبيا يجب أن يأتى فقط من الليبيين دون أى تدخل فى شئونهم.

وأضاف أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات وفيما بينها ما يتعلق بالأمن الإقليمي، وما يهدد دول شرق المتوسط من دولة تركيا "التي تتخيل مشروعات امبراطورية" ولكن هذا لن يحدث أبدا، وان كل ما لديها من الخرائط واللوائح ليست منصوص عليها في التواريخ الدولية، وهي استفزازات للدول المجاورة، معقبا: "ان هذا السلوك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي يشكك في التزاماتها بالاتفاقات الدولية".

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