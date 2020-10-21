رئيس وزراء اليونان: نعترف بدور مصر الكبير في استقرار شرق المتوسط.. تركيا تعيش مشروعات إمبراطورية لن تتحقق.. الحل السياسي في ليبيا يجب أن يأتي من الناس

وقال رئيس الوزراء اليوناني، إن منطقة شرق المتوسط من الممكن أن تكون بؤرة للسلام وبالفعل هناك مكان موجود لو أرادت تركيا أن تتبنى القوانين والتنقيب فى المنطقة وفقا للقوانين الدولية".

وكشف كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس القبرصي الرئيس المصري عقب القمة الثلاثية، ان تطورات في الاجتماع الاخير للدول الثلاث في القاهرة العام الماضي لم تكن جيدة للأسف، وحدث فيها تطورات ليست مفرحة، وان العالم كله يتصدى الجائحة كبيرة وهي تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الاعتماد على حدود بحرية غير موجودة قد يترتب عليه آثار كثيرة وأيضا نقل المرتزقة السوريين يؤدى إلى تهديد الوضع فى شمال إفريقيا وعلى مستوى أوروبا وتقويض شأن الجهد الذي نقوم به فى مواجهة الإرهاب .



