لهذه الأسباب.. تناول الطعام قبل أن تشعر بالجوع

يعد الشعور بالجوع هو المؤشر الاساسي الذي ينبهنا إلي ضرورة تناول الطعام واحتياج الجسم له لكن البعض يرى ان هذا الامر خاطئ ويجب ان نتناول الطعام قبل الشعور بالجوع.





ولأن الفكرة الاخيرة تبدو غريبة بعض الشئ ، عرض موقع "brightside" اهم الاسباب التى تجعلنا لا يجب أن ننتظر حتى يزول الشعور بالجوع

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1. الجوع يؤدي إلى الإفراط في الأكل.

غالبًا ما يأكل الأشخاص الذين يتخطون وجبات الطعام أو يأكلون بشكل غير منتظم وجبة دسمة للتعويض عن الطعام الذي فاتهم، ويحتاج جسم الإنسان إلى تغذية ثابتة كل 3-4 ساعات لتجنب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي ، وانخفاض الطاقة، والرغبة الشديدة، كلما طالت مدة بقائك بدون طعام ، انخفض مستوى السكر في الدم ، مما يؤدي إلى الحاجة إلى السكر في الطعام.





2. الجوع لا يساعد على إنقاص الوزن.

يعتقد الكثير من الناس أنهم إذا كانوا يتضورون جوعًا ، فإنهم يفقدون الوزن. لكن في الواقع ، إذا كانت تغذيتك اليومية تجعلك تتضور جوعًا ، فلن تلتزم بها لفترة طويلة. يؤدي تناول عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية إلى حدوث حالة طوارئ في جسمك ، مما يؤدي إلى تخزين الدهون وحرق سعرات حرارية أقل، يعتقد جسدك أنه بحاجة إلى إنقاذ نفسه والحفاظ على السعرات الحرارية من أجل المستقبل.





3. من غير المرجح أن تقوم باختيارات غذائية صحية.

كما أشار إعلان سنيكرز الحكيم ، "لست أنت عندما تكون جائعًا." وعندما تشعر بالجوع ، فمن المرجح أن تصل إلى قطعة الحلوى المذكورة بدلًا من تناول وجبة خفيفة أكثر أهمية. عندما ينخفض ​​مستوى السكر في الدم ، يخرج الناس عاطفيًا عن السيطرة على ما يضعونه في أفواههم بعد ذلك. يأكلون الشيء التالي أمامهم ، وبالنسبة لمعظم الناس ، ينتهي هذا الأمر بكونه وجبات خفيفة سكرية غير صحية.





بشكل عام ، لا ينتج عن مثل هذا النظام الغذائي أسلوب الحياة الأكثر تغذية.





4 - هرمونات تؤثر على تنظيم الجوع:

الجريلين ، الذي يحفز الشهية ؛ واللبتين الذي يقمعها. عندما لا تأكل لفترة من الوقت ، يزداد مستوى هرمون الجريلين. وبعد تناول الطعام ، يخبر اللبتين جسمك بأنه ممتلئ.





مقياس الجوع ليس دقيقًا دائمًا . في بعض الأحيان ، خاصة بعد اتباع نظام غذائي شاق ، لا يستطيع الناس سماع ما يحاول أجسادهم إخبارهم به. يتعلم الدماغ تخفيف الجوع وفقًا لأسلوب حياة الفرد. لذلك يمكن للأشخاص الذين يأكلون دائمًا مرة واحدة يوميًا ممارسة أعمالهم دون الشعور بأي رغبة شديدة. لا يجعل تناول وجبة واحدة يوميًا أمرًا طبيعيًا.





5. الجوع مضر بصحتك.

يمكن أن يكون تأثير الجوع على الجسم مدمرًا على المدى الطويل ، من التأثير على الصحة العقلية إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. وإذا شعرت بالجوع ، فغالبًا ما تشعر بعدم الراحة. بعض الأعراض المصاحبة للجوع هي:





صعوبة في التركيز

شعور قضم في المعدة

ضعف

دوخة

استفراغ و غثيان

التهيج

صداع الراس

هدير المعدة

مشاكل النوم





- المكافأة: تحديد جوعك

وحدد العلماء 3 أنواع مختلفة من الجوع: الجسدية، النفسية ، و الانتهازية . الجوع الجسدي هو الدافع الطبيعي لتناول الطعام عندما لا يكون لديك ما يكفي من الطعام في معدتك. على العكس من ذلك ، الجوع النفسي مدفوع بالعواطف ، وهو بالأساس الرغبة في شيء آخر غير الطعام. إنها الرغبة في الشعور بالسعادة أو السعادة ، أو قد تكون مشاعر قوية أخرى تتجلى في صورة الجوع.



