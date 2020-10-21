هل الطلاق يقع فى حالة الغضب الشديد؟.. الإفتاء تجيب

هل الطلاق يقع فى حالة الغضب ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأضاف وسام، فى إجابته أن من طلق زوجته وهو فى إغلاق اى فى حالة الغضب فلا يقع طلاقه، لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا طلاق فى إغلاق ))، مُشيرًا الى أن الإغلاق كما قال الفقهاء مرحلتين درجة عدم الإدراج اى فقد الإحساس او الشعور بالزمان أو المكان او الأشخاص أو الأحوال وهذا لا يقع فيه الطلاق بإتفاق الفقهاء.
وتابع: المرحلة الثانية وهى عدم الإملاك فهو يدرك ما يقول ويسمعه ولكنه لا يملك أن يمنع نفسه من الطلاق فسيطر عليه الغضب وخرج اللفظ منه من غير دراية وهذا على الراجح لا يقع أيضًا.
وأجاب وسام قائلًا: إن مجرد الغضب ليس مانعا من وقوع الطلاق، ولكن الغضب الذي يصل بالإنسان إلى عدم إدراك ما يقوله.
وأضاف وسام، فى إجابته أن من طلق زوجته وهو فى إغلاق اى فى حالة الغضب فلا يقع طلاقه، لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا طلاق فى إغلاق ))، مُشيرًا الى أن الإغلاق كما قال الفقهاء مرحلتين درجة عدم الإدراج اى فقد الإحساس او الشعور بالزمان أو المكان او الأشخاص أو الأحوال وهذا لا يقع فيه الطلاق بإتفاق الفقهاء.
وتابع: المرحلة الثانية وهى عدم الإملاك فهو يدرك ما يقول ويسمعه ولكنه لا يملك أن يمنع نفسه من الطلاق فسيطر عليه الغضب وخرج اللفظ منه من غير دراية وهذا على الراجح لا يقع أيضًا.
هل يقع طلاق المزاح أو الغضب الشديد.. عالم أزهري يجيب
أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أن الزوج اذا قال لزوجته كلمة " طالق" فهذا لفظ صريح وواضح لا يحتاج إلى نية وتقع به طلقة أن كانت أولى فأولى، وإن كانت ثانية فثانية وإن كانت ثالثة فثالثة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.