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ديني

هل الطلاق يقع فى حالة الغضب الشديد؟.. الإفتاء تجيب

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:36 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
هل الطلاق يقع فى حالة الغضب ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب وسام قائلًا: إن مجرد الغضب ليس مانعا من وقوع الطلاق، ولكن الغضب الذي يصل بالإنسان إلى عدم إدراك ما يقوله.

وأضاف وسام، فى إجابته أن من طلق زوجته وهو فى إغلاق اى فى حالة الغضب فلا يقع طلاقه، لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا طلاق فى إغلاق ))، مُشيرًا الى أن الإغلاق كما قال الفقهاء مرحلتين درجة عدم الإدراج اى فقد الإحساس او الشعور بالزمان أو المكان او الأشخاص أو الأحوال وهذا لا يقع فيه الطلاق بإتفاق الفقهاء.

وتابع: المرحلة الثانية وهى عدم الإملاك فهو يدرك ما يقول ويسمعه ولكنه لا يملك أن يمنع نفسه من الطلاق فسيطر عليه الغضب وخرج اللفظ منه من غير دراية وهذا على الراجح لا يقع أيضًا.

هل يقع طلاق المزاح أو الغضب الشديد.. عالم أزهري يجيب
أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أن الزوج اذا قال لزوجته كلمة " طالق" فهذا لفظ صريح وواضح لا يحتاج إلى نية وتقع به طلقة أن كانت أولى فأولى، وإن كانت ثانية فثانية وإن كانت ثالثة فثالثة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وأضاف الشيخ عبد الحميد الأطرش لـ"صدى البلد" إذا كان الزوج يقولها مازحا يقع الطلاق أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم " ثلاث هزلهن جد وجدهن جد من بينهم الطلاق".

وأوضح رئيس الفتوى بالأزهر سابقا أنه إذا كان غضبانا غضبا لا يدري ما يقول ففي هذه الحالة الطلاق لا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق في إغلاق" والإغلاق معناه الرجل المغلق عليه لا يدرك ما حوله أو غضبانا غضبا شديدا.

حكم قول الزوج لزوجته أنت طلقة في مسدس على سبيل المزاح 
ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه: "ما حكم قول الزوج لزوجته أنت طلقة في مسدس على سبيل المزاح ؟ .

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، هذه الحالة لا يقع بها الطلاق ولكن عليك أن تتقي الله لأن هذه الأمور تسمى بالترويع وهذه الأمور ليست من خلق المسلمين.

واستشهد وسام بحديث روى عن عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ ، فَفَزِعَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا ".. رواه أبو داود.

وتابع: أنه على الزوج أن يتقي الله في زوجته وعليه ألا يستعمل مثل هذه الألفاظ. 
حكم من قال لزوجته أنت طالق ولا يقصد الطلاق
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يقع الطلاق بذكر ألفاظه على سبيل الحكاية أو التعليم، فلابد من النية.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كان يروي لي زوجي قصة عن زوج طلق زوجته، وأثناء كلام زوجي ذكر ليّ أن صديقه قال لزوجته «أنت طالق»، فهل هذا الكلام يقع عليّ طلاقًا؟.

وأفتى بأن من ذكر لفظ الطلاق على لسانه دون أن يقصد فسخ عقد الزواج والطلاق الفعلى، لا تُحسب طلقته طلقة ولا يقع الطلاق.

حكم قول الرجل لزوجته "علي الطلاق بالتلاتة"
وقالت الدكتورة سعاد صالح أستاذة الشريعة بجامعة الأزهر إن قول الرجل لزوجته "عليا الطلاق بالثلاثة " للعلماء فيه قولان : قول انها تقع ثلاث طلقات والقول الآخر انها تقع طلقة واحدة.

وأوضحت صالح خلال برنامج "فقه المرأة" المذاع على فضائية "الحياة 2" أن على المسلم أن يأخذ بالرأى القائل بأنها تقع طلقة واحدة للحفاظ على الأسرة والمجتمع من التفكك، مشيرةً إلى أنه إذا قال الزوج لزوجته "ستكونى طالقًا إذا فعلت كذا" على سبيل التهديد فإنها تعتبر يمينًا وعليه كفارة حنث اليمين وهى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام.

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