السجيني يباشر مهام رئيس جهاز حماية المنافسة ويلتقي جميع العاملين

باشر إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، مهام رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إضافة إلى عمله؛ بداية من صباح اليوم الأربعاء؛ تنفيذًا للقرار الصادر من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.





حضر السجيني لمقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وراجع كافة الملفات الإدارية والمالية والفنية، كما التقى برؤساء الإدارات والقطاعات المختلفة، وجميع العاملين بالجهاز، وطالبهم بسرعة انجاز كافة الملفات العالقة، مستمعًا لجميع أسئلتهم واستفساراتهم، مؤكدًا على ترحيبه بكل الأفكار الجديدة والتي تهدف بالأساس لرفع شأن الجهاز وتحقيق أهدافه العامة والاستراتيجية.





أوضح السجيني خلال لقائه بالعاملين بأن نيفين جامع؛ تولي أهمية خاصة للجهاز ودوره في إرساء مبادئ حرية المنافسة العادلة وفتح الأسواق، والذي من شأنه تشجيع الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.



