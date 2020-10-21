رفع أكثر من 300 طن مخلفات فى حملات نظافة مكثفة بالغربية

استُكمِلَت اليوم الأربعاء أعمال رفع القمامة من مدن وقرى محافظة الغربية.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حفاظا على ارواح المواطنين.









حيث قامت رئاسة حي ثان المحلة برفع ٣٢٠ طنا من القمامة والمخلفات من مناطق العلو ، سكة طنطا ، منطقة الشعبية، كوم الفرن،كورنيش بحر شبين ، شارع نادى الشرطة، سكة زفتي ،شارع طلعت حرب بالإضافة إلى كنس السفو من الشوارع الرئيسية، والجمع المنزلي ، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات من حرم السكة الحديد .





كما قامت رئاسة حي أول المحلة الكبرى بأعمال تنظيف أمام المدارس بنطاق الحي وكذا كنس ورفع الأتربة بالمعدات من خلال العمالة اللازمة في شوارع الحي ، كما قام قسم المنتزهات بري الأحواض.





وفى مركز ومدينة سمنود، تم رفع ٢ طن من القمامة بمدخل محلة زياد و ٤ أطنان من القمامة بالطريق السريع سمنود – المنصورة ، وكذلك من قرية محلة خلف حتى قرية بهبيت الحجارة ، ورفع ٢ طن من القمامة بمدخل قرية ميت بدر حلاوة ، كما تم تنظيف غرف تفتيش الصرف الصحي بالقرية بواسطة رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي وذلك استعدادًا لموسم الشتاء.





وفي مركز ومدينة طنطا , تم استكمال أعمال نظافة ومسح طريق الملاحة وكوبري سيجر أمام مدخل قرية فيشا سليم وحتى مساكن نيفيا ، والانتهاء من نظافة ومسح كوبري القوات المسلحة (كوبري هيلانة) برش جانبي الكوبري بالماء ورفع الأتربة المتراكمة على الجانبين بالمعدات الخاصة ، كما تم رفع بعض التراكمات ومخلفات المباني بجوار محطة قطار الرجدية لنظافة وتوسعة الطريق.

وفي حي ثان طنطا قامت حملة نظافة موسعة في منطقة مساكن السلام.