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حوادث

إحالة أوراق ربة منزل للمفتي بتهمة قتل مواطنة وابنتها بمدينة نصر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة ربة منزل إلى المفتي بتهمة قتل مواطنة ونجلتها لسرقة المشغولات الذهبية بمدينة نصر لاخذ رايه الشرعي في اعدامها من عدمه.

وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمة سوزان.م، ربة منزل بقتل المجني عليها مني.م عمدا مع سبق الاصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية لقتلها واعدت لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" وما ان ظفرت بها حتى سددت لها عدة طعنات استقرت في صدرها وبطنها باستخدام السلاح الأبيض.

وأضاف أمر الإحالة اقتران تلك الجناية بجناية اخري في ذات الزمان والمكان قتلت المتهمة المجني عليها ايه.ع بأن سددت اليها عدة طعنات استقرت في ظهرها وبطنها باستخدام ذات السلاح قاصدة من ذلك قتلها محدثة اصاباتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها بالإضافة إلى قيامها بسرقة المنقولات المبينة بالاوراق "المشغولات الذهبية، جهاز الاب توب، وهواتف محمولة"، والمملوكة للمجني عليها وكان ذلك من مسكنهما ليلا حال حملها السلاح.

وأشار امر الإحالة إلى اشتراك المتهم الثاني زوجها سامح.ب، سائق في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتفق معها على ذلك وساعدها بأن نقلها بسيارته لمكان الحادث ثم غادر وانتشلها عقب إتمامها لجريمتها.

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