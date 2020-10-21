وزير الخارجية السعودي في البحرين لهذا السبب

استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في قصر الصافرية اليوم الأربعاء.





ونقل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال الاستقبال تحيات وتقدير الملك سلمان وولي العهد وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء.





وبدوره حمل الملك حمد وزير الخارجية تحياته وتقديره لأخيه الملك سلمان وولي عهده وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والإزدهار.





وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يعود بالخير على شعوب الخليج والأمتين العربية والإسلامية.



