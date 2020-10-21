21 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة المقاولون فى الكأس





ضمت القائمة كلا من : عماد السيد ، عمرو خليل ، مروان النجار ، محمد رجب ، إسلام جمال ، محمود شعبان ، أسامة العزب ، السيد سالم ، يوسف حسن ، كريم الديب ، أحمد راشد ، مروان عطيه ، عبد الغنى محمد ، خالد الغندور ، محمد الصباحى ، أحمد رفعت ، أيمن غباشى ، اوكوى ، رزاق سيسيه ، خالد قمر .







وتعتبر هذه المباراة الرسمية للفريق السكندرى بالجهاز الفنى الجديد بقياده حسام حسن .

أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الإتحاد السكندرى عن اختيار ٢١ لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الفريق أمام المقاولون فى دور الثمانية لكأس مصر المقرر لها فى الثامنة مساء غد الخميس على ستاد السويس الجديد.