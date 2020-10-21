أخبار التوك شو.. أحمد موسى يبكي على الهواء.. والصحة توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين.. فيديو

تابع أبرز ما تم نشره فى القسم خلال الساعات الماضية:





بكى الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامجه على مسئوليتي، وذلك أثناء حديثه عن آية رجب سائقة توك توك، التى تعمل من أجل الإنفاق على أسرتها.

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ظروف هذه الفتاة تجعل أى انسان يبكي من صعوبتها.





وقالت سائقة توك توك خلال لقائها فى تقرير عرض مع الإعلامي أحمد موسي، إنها سيدة مطلقة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة ووالدتها كانت تعمل وبعد ذلك خرجت الى المعاش، واتجهت لـ العمل على التوك توك للإنفاق على والدتها كبيرة السن وطفلتها التى تعانى من مشكلات صحية.









قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع دول العالم تشهد فى الفترة الأخيرة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أنه خلال الفترة الأخيرة يوجد بمصر حالة من التراخى بين المواطنين بخصوص الالتزام بالتدابير الاحترازية.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا بسيطا فى أعداد المصابين بفيروس كورونا، ولذلك الوزارة قامت بإصدار بيان مهم الليلة.









كشف الإعلامي تامر أمين عن وجود حملة لمقاطعة المنتجات والسلع التركية، معقبا: الحملة في مصر موجودة بنسبة محدوده وقليلة..ولكنها موجودة بقوة في دول الخليج العربي وخاصة السعودية.





وأضاف خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الشركات السعودية أعلنت أنها لن تتعامل مع الكيانات والشركات التركية، سواء استيراد أو تصدير، معقبا: حالة من العزلة للهالك التركي.









قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك ترتيبا وفقا للأولويات، وعلى رأس الأولويات التعليم، معقبا: أولوية أي دولة التعليم..مفيش أي حاجة هتتحقق من غير تطوير العنصر البشري من خلال التعليم.





وأضاف "أمين" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، عشان نبدأ صح ونطور كان لازم نعترف إننا اتأخرنا كتير أوي وقصرنا كتير في ملف التعليم.













قال الدكتور يحيى مكي أستاذ الفيروسات، إن أوروبا الآن بدأت بها الموجة الثانية من فيروس كورونا وتسببت في إصابة أعداد كبيرة مؤكدا أن الإصابات اليومية وصلت الى 30 الف والمستشفيات أصبحت ممتلئة.





وأضاف مكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور، أن هناك أعدادا كبيرة مصابة بفيروس كورونا ولا يشعرون بأعراض مؤكدا أن الفيروس قد تمكن من الكرة الارضية والأشخاص هم الذين ينقلون الإصابات لبعضهم البعض .





طالب الإعلامي أحمد موسى من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بـ تطييب خاطر مديرة مدرسة عمر مكرم الابتدائية، واستجاب المحافظة لـ أحمد موسى وأكد أنه ينتظرها غدًا فى مقر المحافظة.





وأضاف محافظ الدقهلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه سيقوم بإرسال سيارة خاصة لـ المديرة، وسيجلس معها.













قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهري، إن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ظل صامتًا وترك إعلام الإخوان يهاجمنا، موضحًا إنه ذهب اليوم للقاء الوزير ولم ينتج عن الاجتماع أى جديد.





وأضاف أحمد الطاهري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن اجتماع وزير الإعلام اليوم نتيجته مخيبة.













قال الإعلامي أحمد موسى، إنه ذهب للقاء وزير الإعلام أسامة هيكل بمقر وزارة الإعلام بـ جاردن سيتي، ومعه مجموعة من الإعلاميين.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير الإعلام رفض استقبال ودخول صحفية كبيرة ذهبت للقائه بعد دعوى أمس.





ولفت أحمد موسى إلى أن اجتماع اليوم لن يسفر عن أى شئ، وطالب أحمد موسى وجميع الصحفيين من وزير الإعلام بتقديم اعتذار رسمى عما حدث اليوم مع الصحفية فاطمة سيد أحمد.













قالت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.



