برلمانية: جامعات مصر تعتمد على التكنولوجيا لتجنب خطر كورونا

قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تحول جامعة القاهرة إلى جامعة تكنولوجية من الجيل الثالث يأتى فى إطار استراتيجية الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمى فى التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى، بحيث نتعامل مع التكنولوجيا ولا نتعامل مع أوراق مرة أخرى.





وأكدت "نصر" لـ"صدى البلد"، أن مصر استفادت من أزمة فيروس كورونا فى استكمال البنية التحتية التكنولوجية فى الجامعات، مؤكدة أن الجامعات كلها لا بد أن تتواءم مع منظومة التحول الرقمى فى مناهجها بالحضور وجزء آخر إلكترونى خلال الفصل الدراسى السابق.





وتابعت النائبة حديثها: "جامعات مصر جميعها تعتمد على التكنولوجيا وخصوصا بعد ظهور كورونا فى العالم".



