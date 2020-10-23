برلمانية: جامعات مصر تعتمد على التكنولوجيا لتجنب خطر كورونا

قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تحول جامعة القاهرة إلى جامعة تكنولوجية من الجيل الثالث يأتى فى إطار استراتيجية الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمى فى التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى، بحيث نتعامل مع التكنولوجيا ولا نتعامل مع أوراق مرة أخرى.
وأكدت "نصر" لـ"صدى البلد"، أن مصر استفادت من أزمة فيروس كورونا فى استكمال البنية التحتية التكنولوجية فى الجامعات، مؤكدة أن الجامعات كلها لا بد أن تتواءم مع منظومة التحول الرقمى فى مناهجها بالحضور وجزء آخر إلكترونى خلال الفصل الدراسى السابق.
وتابعت النائبة حديثها: "جامعات مصر جميعها تعتمد على التكنولوجيا وخصوصا بعد ظهور كورونا فى العالم".
وكان محمد مختار الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قد كشف عن أن الجامعة استطاعت أن توفر منصة تعليمية ذكية إلكترونية، وهي تعد أكبر منصة تعليمية في العالم حيث تضم 270 ألف طالب، وهذه المنصة كانت تحديًا لجامعة القاهرة.
وأضاف "الخشت" خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنصة تحتوي على تطبيقات ذكية مثل المستخدمة في أوروبا والعالم الخارجي، معقبا: نعلنها رسميًا جامعة القاهرة تحولت إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث.
وتابع: الجامعة تدرس منذ فترة التحول إلى جامعة إلكترونية وكان ينقصنا فقط التعليم عن بعد، وحاليا تم استخدامه، معقبا: الدراسة ستكون 50% من الجامعة و50% إلكترونيا بالنسبة للجامعات النظرية، أما العملية فستكون نسبة الحضور بها 60 % من الجامعة و40% تعليما إلكترونيا.
وأوضح أن هناك كواشف حرارية على بوابات الجامعة من أجل التأكد من صحة الطلاب قبل الدخول للجامعة، وأيضا هناك بوابات تعقيم، بالإضافة إلى التباعد، مشددا على أن التعقيم في الجامعة مستمر خلال اليوم.
وأكد أن العيادات المتواجدة في الجامعة على أتم الاستعداد لاستقبال أي حالات، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية، موضحا: الجامعة مستعدة لأسوأ الظروف هذا العام.