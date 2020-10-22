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أصل الحكاية

بعد أن تسبب في وفاة طبيب.. هل يستمر لقاح "أكسفورد" لفيروس كورونا؟

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:34 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أماني إبراهيم
تستمر التجارب على لقاح Covid-19 الذي طورته AstraZeneca وجامعة أكسفورد، بعد وفاة أحد المتطوعين في البرازيل، حيث لم تقدم هيئة الصحة البرازيلية أي تفاصيل عن الوفاة مستشهدة ببروتوكولات السرية.

وقالت جامعة أكسفورد إن "التقييم الدقيق" لم يكشف عن مخاوف تتعلق بالسلامة، جاء ذلك وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، والتي أكدت أن المتطوع لم يتلق اللقاح.

يتم إعطاء حوالي نصف المتطوعين في التجربة لقاح Covid-19 الفعلي من جامعة أكسفورد. ويتم إعطاء المجموعة الثانية لقاحًا مرخصًا حاليًّا ضد التهاب السحايا.

لا يعرف المشاركون ولا أسرهم اللقاح الذي يتم إعطاؤهم، حيث يتيح ذلك للباحثين مقارنة نتائج المجموعتين من أجل قياس مدى فاعلية اللقاح.

ما مدى قربنا من لقاح فيروس كورونا؟

لقاح أكسفورد لفيروس كورونا يحفز الاستجابة المناعية، حيث قالت شركة AstraZeneca في بيان إنها لا تستطيع التعليق على الحالات الفردية ، لكنها "تؤكد أنه تم اتباع جميع عمليات المراجعة المطلوبة".

وأضافت: "يتم تقييم جميع الأحداث الطبية الهامة بعناية من قبل محققي المحاكمة ولجنة مراقبة السلامة المستقلة والسلطات التنظيمية". "لم تؤد هذه التقييمات إلى أي مخاوف بشأن استمرار الدراسة الجارية".

وهناك آمال كبيرة في أن يكون لقاح Oxford / AstraZeneca من أوائل اللقاحات التي تطرح في السوق، حيث نجح في اختبار المرحلة 1 و 2 ، بينما يتم إجراء اختبار المرحلة 3 على المشاركين في دول بما في ذلك المملكة المتحدة والبرازيل والهند.

تم إيقاف تجارب لقاح أكسفورد الشهر الماضي بعد الإبلاغ عن آثار جانبية على مريض في المملكة المتحدة ، ولكن تم استئنافها بعد أيام عندما كان من الآمن الاستمرار.

تظل تجارب المرحلة 3 في الولايات المتحدة معلقة بينما يجري المنظم هناك تقييمه الخاص. ونقلت بلومبيرج يوم الأربعاء عن مسؤول كبير قوله إنه يتوقع استئناف المحاكمات الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع.

المحاكمة يجب أن تستمر

قالت هيئة الصحة البرازيلية أنفيسا إنها أُبلغت بوفاة المتطوع البرازيلي في 19 أكتوبر، حيث ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية أن المتطوع كان طبيبًا يبلغ من العمر 28 عامًا وتوفي بسبب مضاعفات Covid-19. يقولون إن الطبيب عمل مع مرضى مصابين.

لم يتم تأكيد ذلك علنا ​​من قبل أنفيسا، وقالت جامعة أكسفورد في بيان: "تتم مراجعة جميع الحوادث الطبية الهامة ، سواء كان المشاركون في المجموعة الضابطة أو مجموعة لقاح Covid-19 ، بشكل مستقل.

وقالت "المراجعة المستقلة ، بالإضافة إلى المنظم البرازيلي ، أوصيا بضرورة استمرار المحاكمة"، ولدى البرازيل خطط لشراء اللقاح إذا تمت الموافقة عليه.

كان لدى البلاد ما يقرب من 5.3 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا - ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والهند - وهي الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث الوفيات ، حيث تم تسجيل ما يقرب من 155000 حالة حتى الآن ، وفقًا للبيانات التي جمعتها جونز هوبكنز جامعة.

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