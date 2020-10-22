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أخبار البلد

مدبولي يُوجه بتوفير أراض لإنشاء مشروعات خدمية للمواطنين بـ المنيا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء أسامة القاضي، مُحافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا.

وحرص رئيس الوزراء على الاطمئنان خلال لقائه اليوم على استعدادات المحافظة لإقامة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري، موجهًا بأهمية توفير كافة الترتيبات اللوجستية اللازمة من جانب المحافظة كي يمر هذا الاستحقاق التشريعي على النحو المأمول.

كما تابع رئيس الوزراء مع محافظ المنيا الاستعدادات التي تتخذها المحافظات في ضوء توقعات موجة من الطقس غير المستقر خلال هذه الأيام، مشددا على ضرورة الجاهزية التامة للتعامل والتصرف السريع مع أية ظروف طارئة يشهدها الطقس، لتجنب أية مشكلات، وتذليل أية عقبات.
واستجاب رئيس الوزراء لعدد من المطالب التي تقدمت بها المحافظة خلال الاجتماع، حيث وجه بتوفير أراض تتبع عدد من الوزارات لإنشاء مشروعات خدمية عليها تحتاجها المحافظة في عدة قطاعات، كما وجه الهيئة التنمية الصناعية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة تنفيذ مشروع لحل مشكلة بحيرات الأكسدة بالمنطقة الصناعية، كما وجه بسرعة الإنتهاء من عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير التمويل لها.

وتقدم مُحافظ المنيا بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم مُحافظات الصعيد عامة، ومحافظة المنيا على وجه الخصوص، لافتًأ إلى أن الدولة أنفقت مايزيد عن 36 مليار جنيه في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية على أرض المحافظة في كافة القطاعات منذ عام 2014 حتى الآن، كما شكر رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من اهتمام ودعم مستمر، ساهم في قفزة كبيرة في نسب تنفيذ ومعدلات الإنجاز على مستوى كافة القطاعات.

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