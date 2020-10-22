الحكومة: 194.5 مليون جنيه لتطوير العشوائيات بالمنيا.. و 1.9 مليار لتنفيذ 6424 فصلا دراسيا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء أسامة القاضي، مُحافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا.





وتطرق محافظ المنيا إلى موقف مشروعات قطاع تطوير العشوائيات خلال الفترة من 2014 حتى 2020، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ 3 مشروعات بواقع 48 عمارة، بإجمالي 1032 وحدة سكنية، و192 وحدة تجارية، بإجمالي تكلفة 194.5 مليون جنيه، تضمنت الإنتهاء من تطوير منطقة عشش محفوظ بالكامل، وتسميتها "روضة محفوظ"، والإنتهاء من تطوير منطقة أبو هلال، وإعادة تأهيل شبكات المرافق من الصرف الصحي والرصف والإنارة، والانتهاء من تطوير منطقة مدينة العمال بحي جنوب المنيا.





وفي قطاع التعليم، أشار محافظ المنيا إلى أن الفترة من 2014 حتى 2020 شهدت تنفيذ 446 مدرسة بعدد 6424 فصلًا دراسيًاً، بتكلفة 1.9 مليار جنيه، ما بين مشروعات إنشاء وتوسعة وإحلال كلي أو جزئي لتلك المدارس، وتم الإنتهاء من361 مدرسة، بإجمالي 5230 فصلًا دراسيًاًًًًًً، وجاري استكمال 85 مدرسة بعدد 1194 فصلًا دراسيًا، بنسب تنفيذ تصل إلى 99%، مما سيكون له أثر ايجابي في تخفيض كثافات الفصول وحل مشكلة الفترتين.





وفي قطاع التعليم العالي تشهد محافظة المنيا تنفيذ 20 مشروعًا بإجمالي 1.7 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من 18 مشروعًا، وجار العمل بمشروعين بمستشفى المنيا الجامعي، هما المبنى الجديد، وملحق العمليات والعناية المركزة.





وفيما يتعلق بقطاع الصناعة والمناطق الصناعية ، أكد المحافظ أن "المنيا" شهدت الانتهاء من انشاء وتشغيل مركز خدمة المُستثمرين بتكلفة 104 ملايين جنيه، كما تم الإنتهاء من إنشاء مُجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعدد 68 وحدة صناعية بمساحات مختلفة، وجاهز للإفتتاح بتكلفة 272 مليون جنيه.





وأوضح المحافظ أن المنيا تتمتع بمشروعات صناعية كبرى، منها مصنع أسيك لانتاج الأسمنت الرمادي ببني مزار، بطاقة 400 عامل، ومصنع أوراسكوم للطوب الطفلي والقرميد بالشيخ فضل ببني مزار، طاقة 250 عاملًا، ومصنعان لإنتاج الأسمنت الأبيض كيلوباترا ورويال، بسمالوط طاقة 431 عاملًا، ومصنع سكر أبو قرقاص طاقة 1600 عامل، كما جار إنشاء مصنع رخام بطريق الشيخ فضل/ رأس غارب، يعدُ من أكبر مصانع الرخام بالصعيد.





وفي قطاع الزراعة أشار المحافظ إلى أنه جار العمل في 3 مشروعات زراعية كبرى على مساحة 268 ألف فدان، تشمل إنشاء المزرعة النموذجية بغرب المنيا على مساحة 20 ألف فدان، وجاهزة للافتتاح، وتتضمن 10 آلاف فدان لزراعة البنجر والمحاصيل الأخرى، ومشروع متكامل للإنتاج الحيواني ومصنع أعلاف ووحدة لتصنيع منتجات الألبان، أما المشروع الثاني فهو لاستصلاح 62 ألف فدان بنطاق محافظتي بني سويف والمنيا، والثالث لاستصلاح 181 ألف فدان لإنتاج السكر غرب ملوى، تتضمن المزرعة مصنع سكر بطاقة 900 ألف طن سكر يوميًا، يوفر نحو 5 آلاف فرص عمل.





أما قطاع الكهرباء، فأوضح المحافظ أنه تم خلال الفترة من 2014 حتى 2020 ضخ استثمارات ضخمة لتدعيم الطاقة بقرى ومدن المنيا، شملت انشاء محطات جديدة، ولوحات توزيع ومُغذيات، وإحلال وتجديد للمُحولات والشبكات، وإنشاء مركز للتحكم الإقليمي، بتكلفة بلغت 1.4 مليار جنيه، وتم نهو مشروعات وجار تنفيذ أخرى، وأبرزها مركز التحكم الإقليمي الذي يأتي ضمن مشروع تطوير مراكز التحكم في الطاقة بالمنطقة الجنوبية، والمُتضمن إحلال مركز التحكم الإقليمي القائم بنجع حمادي بمنطقة مصر العليا، وإقامة مركز تحكم إقليمي جديد بسمالوط بمنطقة مصر الوسطى، من خلال تعاون مشترك بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ويخدم المشروع مُحافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد.





كما عرض اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، موقف المشروعات في قطاع السياحة والآثار، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 291 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات، وجار تنفيذ 3 مشروعات، تشمل استكمال إنشاء المتحف الآتوني بكورنيش النيل بمدينة المنيا، أكبر ثالث متحف في مصر بعد المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، ومشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير، وتطوير منطقة آثار البهنسا الإسلامية.



