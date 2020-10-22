الملا يصدر حركة تنقلات لمساعدى ومديرى عموم الشئون الإدارية بشركات قطاع البترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات لمساعدي ومديري عموم الشئون الإدارية بشركات قطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة.





شملت الحركة شغل بعض المواقع التى خلت وسوف تخلوا بخروج شاغليها لـ سن التقاعد القانونية، وجاءت أسماؤهم كالآتي:





• أحمد الشحـات محمد سلامة - تكليفه للقيام بأعمال وظيفة مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة عجيبة للبترول.

• ميرفت أحمد حنفي خليل - مساعدًا لرئيــس الشركة للشئون الإدارية بشركة مجاويش للبترول.

• على وفيق المتولي طوبار - مســاعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة شقير البحرية للزيت (اوسوكو).

• شريف عبد الهــادي السعيد سالم - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة بتروسيلة اعتبارًا من 2 يناير 2021.

• محمد أكرم أحمد محمد الجزار - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة جمسة للبترول.

• طارق محمد البدري أحمد مهني - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) اعتبارًا من 26 نوفمبر 2020.

• أحمد عبدالرازق حافظ السيد - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة تنمية للبترول.

• هشام حسني مصطفي أحمد - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة التعاون للبترول.

• شريف أحمد عبدالعزيز متولي - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة الغازات البترولية (بتروجاس) اعتبارًا من 4 يناير 2021.

• أحمد شرف الدين أحمد محمد - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة قارون للبترول.

• نرمين محمد حسن عبدالفتاح - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة بتروجلف مصر.

• أحمد عاطف عبدالرازق منصور سلطان - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة الواحة للبترول.

• نجلاء إسماعيل عبدالعال عبدالنعيم - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة بتروسنان.

• اشرف محمد محروس حسن - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة بتروامير.

• جيهان حنا ناشد مينا - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة دارا للبترول (بترودارا) مع تفويضها للقيام بأعمال وظيفة مدير عام الشئون الإدارية بشركة غرب بكر للبترول.

• هشام أحمد عواد محمد خطاب - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة (صيانكو) اعتبارًا من 26 نوفمبر 2020.