هالة السعيد تتفقد المعرض الدائم لمنتجات الحرف التراثية بالحديقة المتحفية بسوهاج

تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المعرض الدائم لعرض منتجات الحرف التراثية بالحديقة المتحفية أمام ديوان عام محافظة سوهاج، وذلك في ختام جولتها اليوم بالمحافظة لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة، التى ينفذها صندوق تحيا مصر لتطوير القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، يرافقها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.





بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، السيد تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.





وأشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال الزيارة إلى أن خطة التنمية المستدامة تهدف إلى تمكين الصناعات الثقافية لتُصبح مصدرًا للنمو وأساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا إلى جانب رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات الثقافية وإتاحة خدماتها لكافة فئات المجتمع مع ضمان صيانة التراث الحضاري وتنمية الوعي به داخليًا وخارجيًا.





وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تسعى لجذب شريحة أكبر من السياح إلى المناطق السياحية فى مصر على رأسهم الطبقات العليا التى يمكن أن تكون أحد أهم الشرائح السياحية المناسبة للسياحة الثقافية.





يشار إلى أن المعرض الدائم لعرض منتجات أصحاب الحرف التراثية، قد تم إقامته في الحديقة المتحفية أمام ديوان عام محافظة سوهاج خلال شهر يناير الماضي، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحياء الحرف التراثية، ومساعدة أصحاب الحرف فى تسويق منتجاتهم، وتم اختيار الحديقة المتحفية لموقعها المتميز بالمدينة، وقربها من متحف سوهاج القومى، وهو ما يتيح الفرصة لاستقطاب الأفواج السياحية إلى المعرض.





وقد شهدت الحديقة المتحفية أعمال تطوير وتجميل بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، على مساحة 4123 متر مربع، ضمن الخطة الاستثمارية لحي شرق مدينة سوهاج.



