شركاء الوطن.. وكيل مطرانية الكاثوليك بالغردقة يوزع حلوى المولد على المسلمين

تجول القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، فى شوارع مدينة الغردقة على قدميه، لتقديم التهنئة للمسلمين تزامنًا مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وتوزيع حلوى المولد عليهم.

وقال وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أنه حرص هذا العام على تهنئة شركاء الوطن سيرا على الاقدام فى شوارع مدينة الغردقة دون تفرقة بين فئات المجتمع، مشيرًا أنه معتداد سنويًا أن يحتفل بالمولد النبوي الشريف مع شركاء الوطن.

واشار القمص يؤانس أديب، إن ذكرى مولد الرسول هى ذكرى عطرة تهل علي الجميع في مصر أقباط ومسلمين، بالمحبة والرحمة والخير، وأن تلك المناسبة فرصة طيبة لمشاركة الأخوة المسلمين احتفالاتها، وإدخال البهجة والفرحة على الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك عمال النظافة فى مكان عملهم، وتقديم شئ بسيط يعبر عن الحب والمودة فى ذكرى مولد الرسول الكريم.

وأضاف وكيل الأقباط الكاثوليك أن ذلك يدل علي الترابط والمحبة في وطن واحد وعلي النسيج الوطني بين الاخوه في الوطن والذي رسخ مفاهيمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأستقبل أهالى مدينة الغردقة، القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، بكل ترحاب وحب، معربين عن سعادتهم البالغة لمشاركة القمص يؤانس اديب احتفالاتهم بذكرى المولد النبوي الشريف.

كما استقبل اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، القمص يؤانس أديب، لتقديم التهنئة بالمولد النبوى الشريف، بحضور جمال عباس، مساعد رئيس المدينة، وقدم له حلوى المولد، تعزيزا لعلاقات الترابط بين المسلمين والأقباط فى محافظة البحر الأحمر ومشاركتهم فى الأعياد مع بعضهم البعض، كذلك زار كلًا من المهندس حسنى منصور، مدير جهاز الإسكان والتعمير، وسيد طلبه مدير عام مكتبة مصر العامة، وقدم لهم التهنئة وحلوى المولد.