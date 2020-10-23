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رياضة

مرتضى منصور: باتشيكو من طالب بمواجهة الإسماعيلي بعد تأجيل الرجاء

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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مجدي سلامة
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن باتشيكو هو من طلب مواجهة الإسماعيلي يوم 26 أكتوبر بعد تأجيل لقاء الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا. 

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك:"باتشيكو من طلب مواجهة الإسماعيلي بعد تأجيل مباراة الرجاء المغربي ".

وتابع : " تحدثت مع أشرف بن شرقي وأكد لي أن كل اللاعبين الأساسين بنادي الرجاء شاركوا في المباراة السابقة فما المشكلة؟".

وأضاف: " لم أعامل من الإعلام مثلما فعلوا مع الخطيب ، عندما الأخير طالب بتأجيل البطولة ، واتأجلت لمدة شهر أصبح مؤدب ومحترم وأشادوا به ، انما عندما انا طالبت بتأجيل اللقاء بسبب إصابة لاعبي الرجاء بفيروس كورونا لم يتحدث أحد عني ".

وأختم : " نحن أيضًا عندنا إصابات مثل فرجاني ساسي ومحمود علاء وحازم إمام وشيكابالا ".

يذكر أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " قد أجل مباراة الزمالك والرجاء بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى 1 نوفمبر القادم بدلًا من 24 أكتوبر الجاري. 

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