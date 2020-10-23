بعد شراء المنزل بسنوات .. رجل يكتشف غرفة سرية فيه .. صور





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن رجل بريطاني نشر صور لمنزله و عبر عن صدمته الشديدة أنه يسكن في ذلك المكان لمدة خمس سنوات و لم يتخيل أن المنزل به غرفة سرية .





كتب الرجل على الصور التي نشرها عبر حسابه :" "كنت أعيش في هذا المنزل لمدة 5 سنوات ، ولم ألاحظ أبدًا وجود باب سري يؤدي إلى حجرة تخزين صغيرة خلف غرفة الطعام."





جدير بالذكر أن تلك الغرفة الصغيرة ، بها إشارات و علامات تشير إلى أن هناك شخص ما كان يعيش هنا ، و ترك أثار وجوده على الجدران و الأرضية .





علق متابعي الرجل على الصور ، بأن ذلك الأمر مخيف ، فقد يكون ذلك المنزل مسكونا بالأشباح و لم يخبره مالكه أثناء بيعه له و يجب أن يأخذ حذره .

صدم رجل بعد شراؤه لمنزله منذ 5 سنوات أن المنزل به غرفة سرية بعد ان صقطت قطعة من الطوب على الأرض و ظهر من خلال الثقب الناتج عن سقوط تلك القطعة باب خلفه .