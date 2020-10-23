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رياضة

مرتضى منصور: أتفاءل بالنهائيات أمام الأهلي .. وأين تكافؤ الفرص في قرارات الكاف؟

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:58 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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مجدي سلامة
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه يتفاءل بمواجهة النادي الأهلي في النهائيات مشيرًا إلى تعجبه الشديد من قرارات الكاف. 

وقال مرتضى منصور في تصريحات خاصة لصدى البلد: " لم أقلق من تأجيل مباراة الرجاء، فبالتأكيد في صالحنا أيضًا لعودة أهم اللاعبين أمثال ساسي وعلاء".

وتابع: "منذ شهر تأجلت مباراة الأهلي والوداد بسبب امتلاك الأخير للاعبين مصابين بكورونا، وتم تأجيل لقاء الزمالك والرجاء أيضًا في نفس التوقيت".

وأضاف : "الآن تأجلت مباراة الرجاء والزمالك ولم تؤجل مباراة الأهلي والوداد ، فأين هو مبدأ تكافؤ الفرص؟".

واختتم حديثه: "أثق في اللاعبين أننا سنصل إلى النهائي وسيكون نهائي مصري خالص ، وأتفاءل بمواجهة الأهلي في النهائيات ".

يذكر أن الإتحاد الإفريقي قد قرر تأجيل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء إلى يوم 1 نوفمبر بدلًا من 24 أكتوبر بسبب إصابة لاعبي الأخير بفيروس كورونا ، وذلك بدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

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