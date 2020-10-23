مرتضى منصور: أتفاءل بالنهائيات أمام الأهلي .. وأين تكافؤ الفرص في قرارات الكاف؟





وقال مرتضى منصور في تصريحات خاصة لصدى البلد: " لم أقلق من تأجيل مباراة الرجاء، فبالتأكيد في صالحنا أيضًا لعودة أهم اللاعبين أمثال ساسي وعلاء".





وتابع: "منذ شهر تأجلت مباراة الأهلي والوداد بسبب امتلاك الأخير للاعبين مصابين بكورونا، وتم تأجيل لقاء الزمالك والرجاء أيضًا في نفس التوقيت".





وأضاف : "الآن تأجلت مباراة الرجاء والزمالك ولم تؤجل مباراة الأهلي والوداد ، فأين هو مبدأ تكافؤ الفرص؟".





واختتم حديثه: "أثق في اللاعبين أننا سنصل إلى النهائي وسيكون نهائي مصري خالص ، وأتفاءل بمواجهة الأهلي في النهائيات ".





يذكر أن الإتحاد الإفريقي قد قرر تأجيل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء إلى يوم 1 نوفمبر بدلًا من 24 أكتوبر بسبب إصابة لاعبي الأخير بفيروس كورونا ، وذلك بدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه يتفاءل بمواجهة النادي الأهلي في النهائيات مشيرًا إلى تعجبه الشديد من قرارات الكاف.