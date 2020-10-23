نائب محافظ الأقصر يتفقد اللجان الانتخابية.. صور

قام محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، بالمرور على عدد من اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة، برفقة عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم، وذلك تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس النواب التي من المقرر أن تُجرى على مدار يومي السبت والأحد القادمين 24 و25 أكتوبر 2020، وذلك بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.
وخلال الجولة، اطمأن نائب محافظ الأقصر، على اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة،
كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.
يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبًا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.