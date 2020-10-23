AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ الأقصر يتفقد اللجان الانتخابية.. صور

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:02 م
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
قام محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، بالمرور على عدد من اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة، برفقة عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم،  وذلك تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس النواب التي من المقرر أن تُجرى على مدار يومي السبت والأحد القادمين 24 و25 أكتوبر 2020، وذلك بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.


وخلال الجولة، اطمأن نائب محافظ الأقصر، على اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة،

 كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.


يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبًا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.
نائب محافظ الأقصر يتفقد اللجان الانتخابية.. صور
نائب محافظ الأقصر يتفقد اللجان الانتخابية.. صور
نائب محافظ الأقصر يتفقد اللجان الانتخابية.. صور
نائب محافظ الأقصر يتفقد اللجان الانتخابية.. صور
نائب محافظ الأقصر يتفقد اللجان الانتخابية.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لإجراء جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالأجهزة التنفيذية والأمنية بالأقصر

كبار السن يتوافدون على اللجان الانتخابية في جولة الإعادة بالمنوفية.. فيديو

شاهد.. إقبال متوسط على اقتراع انتخابات الشيوخ بالأقصر قبيل غلق الصناديق

شاهد.. إقبال كثيف من السيدات على الاقتراع بانتخابات الشيوخ في الأقصر

محافظ أسيوط ورئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ يتفقدان بعض مقار اللجان الانتخابية

تعرف على استعدادات مطروح لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

تعرف على نتائج مواجهات الأهلي والوداد المغربي

الحكومة تنفى إصدار تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار

بتاع شو إعلامي.. الأزمات تضرب علاقة موسيماني بحكم إياب الأهلي والوداد

حقيقة رفع الحكومة سن المعاش إلى 65 عامًا خلال العام الحالي

استنفار كامل لمواجهة الأمطار..وزير الإسكان: تعميم تجربة القاهرة الجديدة بكل المدن.. فيديو

مفتاح ثاني للفيروس.. سبب جديد يجعل كورونا شديد العدوى

AdvertisementS

حقيقة رفع الحكومة سن المعاش إلى 65 عامًا خلال العام الحالي

البحرية المصرية تنقذ مركبا تركيا على متنه 57 شخصا في عمق البحر المتوسط.. صور

القاهرة دي ولا أمريكا.. مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب.. تفاصيل وصور

من محور المحمودية لـ بشاير الخير.. وزير الرياضة يقود ماراثون للدراجات بـ الإسكندرية

لن تستقبل وافدين جدد.. الكويت تلغي قائمة الدول المحظورة وتحدد شرط دخول البلاد

الرجاء عن طلب الزمالك تأجيل نهائي دوري الأبطال: ندعم قرار الكاف

فيديو جراف.. قصة مرض ابن الفنانين مها أحمد ومجدي كامل

رئيس الوداد المغربي يعلق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

صحة البرلمان: نتوقع ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا في مصر

أخبار الرياضة.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد .. استبعاد حكم إنجليزي بسبب فان دايك.. ونجم الزمالك يتحدث عن تواطؤ الكاف ضد فريقه

بسبب فيروس كورونا.. فتاة تتجاهل هذا العرض المرضي لتكتشف مفآجات

كويتي يعتدي على طبيبة مصرية وحقيقة قطع لسانها.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من الإسكندرية

تعرف على السيارة التي أثارت غيرة عمرو دياب .. و موقف سرقة دراجته النارية

جينيسيس تقتحم عالم الـSUV بهذا الوحش..صور