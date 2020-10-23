بـ الأحمر المكشوف.. بوسي شلبي تستعد لأولى ايام مهرجان الجونة





وأطلت بوسي شلبي ، بفستان طويل ومنفوش باللون الأحمر من الستان الجذاب، ومكشوف من الجانبين ليكشف عن جمالها، ودون أكمام ليبرز عن رشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي شلبي في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون اللامع ليتناسب مع ظهورها.





كما اختارت تسريحة جذابة وناعمة لشعرها الرمادي القصير تتناسب مع إطلالتها، وتركت خصلات قصيرة من شعرها متطايرة لتكشف عن جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع عقد انيق ولافت باللون الفضي ويتميز بحجر جذاب باللون الأحمر.





ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة الذي سوف يقام اليوم 23 أكتوبر؛ والذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفل جولته.

ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسینما والمتحمس لها.



