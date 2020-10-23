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مرأة

بـ الأحمر المكشوف.. بوسي شلبي تستعد لأولى ايام مهرجان الجونة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:17 م
بوسي شلبي
بوسي شلبي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة بوسي شلبي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تبرز جمالها استعدادا لأول أيام مهرجان الجونة السينمائي.

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وأطلتبوسي شلبي، بفستان طويل ومنفوش باللون الأحمر من الستان الجذاب، ومكشوف من الجانبين ليكشف عن جمالها، ودون أكمام ليبرز عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي شلبي في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون اللامع ليتناسب مع ظهورها.

كما اختارت تسريحة جذابة وناعمة لشعرها الرمادي القصير تتناسب مع إطلالتها، وتركت خصلات قصيرة من شعرها متطايرة لتكشف عن جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع عقد انيق ولافت باللون الفضي ويتميز بحجر جذاب باللون الأحمر.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة الذي سوف يقام اليوم 23 أكتوبر؛ والذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفل جولته.

ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسینما والمتحمس لها.

مهرجان الجونة السینمائي في دورته الرابعة التي ستقام في الفترة ما بین 23-31 أكتوبر 2020، یتضمن برنامج هذا العام 16 فیلما في مسابقة الأفلام الروائیة الطویلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقیة الطویلة.

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