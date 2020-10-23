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سيارات

قبل ماتشتري.. اعرف مميزات وعيوب ستروين c4

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:05 م
صدى البلد
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أماني نوار
تعتبر شركة ستروين من الشركات الرائدة في مجال السيارات في فرنسا ،  ومن أبرز موديلات ستروين هو موديل C4 وتمتلك السيارة محركا جيدا جدا مقارنة بالسيارات من فئتها ، حيث يبلغ سعة المحرك 1.6 لتر لكل 100 كيلو متر عند السير داخل وخارج المدن.

ومن مميزات سيارات ستروين C4 أن مبدل السرعة أوتوامتيكي بستة سرعات وآخر يديو بخمسة سرعات والأخير اوتوماتيكي بأربعة سرعات ، ولكن يجب التنويه بان هذه الخيارات يجب أن تتناسب مع قدرة المحرك حتى يحصل السائق على العزم الذي يحتاجه لتسير المركبة .


ومن أبرز العيوب الشائعة في سيارة ستروين C4 هي كثرة الاعطال في مبدل السرعة وخصوصًا في حال كان اوتوماتيكي، المقصورة الداخلية لستروين C4 تتميز سيارات ستروين بما فيها C4 بالرفاهية الإضافية داخل المقصورة، حيث يتم تزويدها بكافة وسائل الراحة المتاحة للفئة وبناءً على طلب المستخدم، حيث أنَّ هذه الإضافات تزيد من تكلفة السيارة. من أبرز الإضافات التي يمكن أن توجد في سيارة C4 هي تحكم الطارة وحساسات جانبية وكاميرا خلفية للمساعد على الاصطفاف بالإضافة إلى العديد من الإضافات.

وبالنسبة لمواصفات الامان فإن السيارة مزودة بناقل حركة مانع للإنزلاق ، ونظام منع انغلاق الفرامل ووسائد هوائية للسائق والركاب
 كما يعاني مقتنوها ندرة بعض قطع الغيار وارتفاع اسعارها، بالإضافة إلى ندرة الفنيين القادرين على صيانتها بالشكل الصحيح.

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