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مرأة

السن مجرد رقم.. ليلى علوي تخطف القلوب من "الأندر إيدج" بـ مهرجان الجونة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:05 م
صدى البلد
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رنا عصمت

ظهرت الفنانة ليلى علوي بمهرجان الجونة بدورته الرابعة عام ٢٠٢٠.


وتألقت الفنانة ليلى علوي  بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأخضر الفاتح  ذات فتحة من الامام   وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.


مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بخضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد،  سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.

السن مجرد رقم.. ليلى علوي تخطف القلوب من "الأندر إيدج" بـ مهرجان الجونة

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