بدلا من مغادرتها.. 4 خطوات فقط لـ كتم صوت محادثات واتساب إلى الأبد

أتاحت الشركة المالكة لتطبيق واتساب تحديثا جديدا يجلب خيار "دائما Always" ليحل محل خيار "عام واحد 1 Year" لكتم صوت المحادثات بدلا من مغادرة الدردشات الجماعية، حيث كان يتيح واتساب تعليق الدردشات الجماعية حسب ثلاثة اختيارات: هى 8 ساعات فقط أو تعليقها لمدة أسبوع أو سنة، وكان يعانى الكثير من المستخدمين من عدم معرفتهم القيام بتعليقيها لوقت أطول.





واتساب حيث لن تتلقى إشعارات أو تنبيهات عند وصول رسالة جديدة إلى المجموعة، ويمكنك بعد ذلك تجاهلها أو إلقاء نظرة عليها من وقت لآخر. وبحسب ما ذكره موقع "timesnownews"، يتيح لك الخيار الجديد كتم صوت محادثاتحيث لن تتلقى إشعارات أو تنبيهات عند وصول رسالة جديدة إلى المجموعة، ويمكنك بعد ذلك تجاهلها أو إلقاء نظرة عليها من وقت لآخر.









وتتوفر هذه الميزة لجميع مستخدمي واتساب على كل من أجهزة أندرويد وiOS إضافةً إلى إصدار الويب، لذلك، إذا كنت لا ترغب في تلقي إشعارات دردشة أو مجموعة واتساب WhatsApp، فيمكنك اختيار كتمها أو تعليقها إلى الأبد، فيما يلي نستعرض إليك كيفية القيام بذلك خطوة بخطوة:





الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب واذهب إلى الدردشة التي تريد كتمها ثم اضغط على معلومات المجموعة.





الخطوة الثانية: أو يمكنك الضغط مطولا فوق الدردشة في قسم الدردشات، ثم اضغط على المزيد لكتم الصوت.





الخطوة الثالثة: من الرسالة المنبثقة ستجد ثلاثة خيارات هي 8 ساعات أو 1 أسبوع أو دائما.





الخطوة الرابعة: حدد الخيار بجوار خيار "دائما" ثم حدد خيار إظهار الإشعارات.



