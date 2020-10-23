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رياضة

الأهلي يتفوق على الوداد بهدفين في الشوط الأول ويقترب من نهائي أبطال أفريقيا ..فيديو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:49 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول ، بتقدم الأهلي على الوداد المغربي بهدفين دون رد ، فى المباراة التي تجمع حاليا على ملعب استاد القاهرة فى دور نصف نهائي إياب دوري ابطال افريقيا .

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك .

واضاف الاهلي  الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .

وباغت الوداد المغربي مرمي الأهلي فى الدقيقة الاولي بعد تمريرة بالخطأ من مروان محسن ليستغل كاسونجو مهاجم فريق المغربي ويسددها لكن ضعيفة لتمر بجوار قائم محمد الشناوي .

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فيسددها بإتقان لتسكن الشباك .

واستعان حكم المباراة لاستماع لحكم الفيديو وقرر ان هدف مروان محسن هدف صحيح .

ومرر محمد مجدي قفشة تمريرة رائعه لـ جونيور آجاي ليتوغل ببراعه ويسددها بإتقان لتيصدي لها حارس مرمي الوداد ويشتتها الدفاع فى الدقيقة 9 .

واهدر محمد مجدي قفشة فرصة هدف محقق فى الدقيقة 23 بعد تمريرة من أليو ديانج ليسددها بقوة لتخرج اعلي من العارضة .

واضاف الاهلي  الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .

وفاز الاهلي علي الوداد المغربي 2-0 فى مباراة الذهاب عن طريق محمد مجدي قفشة وعلي معلول .

وضم التشكيل محمد الشناوي في حراسة ومعه احمد فتحى ، أيمن أشرف ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني و: عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج و جونيور أجاي ، حسين الشحات ، مروان محسن.

التقى الأهلي مع الفرق المغربية في 22 مواجهة في مختلف البطولات الإفريقية، وتمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 8 مباريات، فيما خسر الأهلي 6 مباريات.

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