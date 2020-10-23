عودة طالبتين بعد يومين من إختفائهما بالعاشر من رمضان

كانت أسرة طالبتين بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حررتا بلاغا باختفائهما عقب نهاية اليوم الدراسي أول أمس، وتم إخطار نيابة العاشر من رمضان .





فيما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا لقسم أول العاشر من رمضان، باختفاء "دنيا ع" "دنيا م" بالصف الثانى الثانوى بمدرسة الخلفاء الراشدين، فور نهاية اليوم الدراسي أمس، وغلق هواتفهما المحمولة.

توجهت قوة أمنية من القسم إلى محيط المدرسة، وتم فحص كاميرات المراقبة بالمكان لمتابعة خط سير الطالبتين، وتبين أن إحدى زميلاتهن أكدت مشاهدتها لهن بالقرب من أحد المواقف بمدينة العاشر.





وعصر اليوم عادت الطالبتين المتغيبتين وجاري استجوابهم بمركز شرطة العاشر من رمضان.