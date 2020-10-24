83010 حالة.. الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 83010 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء.





وكانت أعلى حصيلة يومية أعلنت عنها الولايات المتحدة رسميا في يوليو الماضي بنحو 76842 حالة إصابة.





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من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن دول كثيرة تشهد ارتفاعا مطردا في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وذكرت المنظمة الصحية المرموقة أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة كورونا "كوفيد-19".





وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم أن الأشهر القليلة القادمة ستكون صعبة للغاية، موضحا أن بعض الدول تتجه نحو مسار خطير.





في وقت سابق، قالت الصحة العالمية إن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى يوم 18 اكتوبر الجاري بلغ 40 مليون حالة، من بينها 1.1 مليون حالة وفاة.



