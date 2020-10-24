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رياضة

موجز السوشيال ميديا.. أول رد فعل من محمد الشناوي بعد استبداله بـ علي لطفي.. وأحمد عيد عبد الملك يسخر من نادي الوداد المغربى

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

بعد إقصائه على يد الأهلى ... أحمد عيد يسخر من نادى الوداد المغربى | شاهد

وجه أحد رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " سؤالا لـ أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا يسخر فيه من نادى الوداد المغربى بعد إقصائه من بطول دورى أبطال إفريقيا فى نصف النهائى على يد النادي الأهلي.

ياسر إبراهيم يحتفل بهدفه فى الوداد المغربى... شاهد

احتفل ياسر إبراهيم لاعب النادى الاهلى بهدفه فى شباك نادى الوداد المغربى فى اياب نصف نهائى دورى ابطال افريقيا ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

هاشتاج فاضل عالحلم خطوه يتصدر تويتر.. والجماهير: مبروك علينا موسيماني وجهازه

دشن عدد كبير من جمهور النادى الاهلى هاشتاج فاضل عالحلم خطوه بعد اقصاء فريق الوداد المغربى من نصف نهائى دورى ابطال افريقيا و الوصل الى النهائى .

أول رد فعل من محمد الشناوى بعد استبداله بـ على لطفى... شاهد

علق محمد الشناوى حاس مرمى النادى الاهلى على مبارة نصف نهائى دورة ابطال افريقيا أمام فريق الوداد المغربي ونشر صور له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

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