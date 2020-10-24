بالأسماء والرموز.. 77 مرشحا يتنافسون في 3 دوائر بانتخابات النواب بالأقصر

1-خالد عبدالمنعم فراج عبدالرحيم مجاهد والشهرة خالد مجاهد مستقبل وطن رمز الكتاب.

2-الشاذلى الدسوقى حسنين والشهرة محمدالشاذلى البحيرى عن حزب العدل رمز الحصان.

3-علاءالدين إمام ركابى محمد والشهرة علاء راجح مستقل رمز الأسد.

4-أبوطالب محمد قناوى محمد والشهرة أبوطالب الحمصانى مستقل رمز التمساح.

5-باهى أمين محمد محمود والشهرة باهى امين مسعود عن حزب الشعب الجمهورى رمز الغزال.

6-محمد ابوالغيط محمد عبدالجليل أبوالغيط مستقل رمز الفيل

7-أدهم محمد عبدالوهاب احمدأدهم عبدالوهاب مستقل رمز المنبه.

8-محمود محمد الحفنى حسن والشهرة محمود الحفنى سلطان مستقل رمز المدفع.

9-حسن سيد محمود على حسن المعاون مستقل رمز الصقر.

10-عبدالوهاب صلاح ماهر عبدالحميد والشهرة الحاج عبدالوهاب سلمان مستقل رمز كف اليد.

11-أبوالوفا عبده عبدالنور عبدالله والشهرة أبو الوفا عبدالله الانصارى مستقل رمز الأوتوبيس .

12-حماده عبدالعزيز محمد عبدالرحيم والشهرة حماده أبوالويفا مستقل رمز الطائرة الهليكوبتر.

13محمد فتحى محمد محمود والشهرة محمد فتحى أبوناصر مستقل رمز السهم.

14-عمر عبدالستار محمد عمر والشهرة عمر عبده عمر مستقل رمز السد العالى.

15-محمد سلطان عبدالمحسن مرسى والشهرة محمد سلطان أبوحمادى عن حزب الغد رمز بندقية الصيد.

16-عبدالحكيم محمدالملقب بابى القاسم احمد سليم والشهرة د.عبدالحكيم سليم مستقل رمز ساعة اليد.

17-عبدالرازق محمد عبدالمنعم عبدالفتاح والشهرة عبدالرازق زنط مستقل رمز عنقود العنب.

18-محمد بدرى عبدالفتاح مصطفى محمد والشهرة البدرى المطعنى مستقل رمز الهدهد.

19-محمد النوبى عامر محمد النوبى على والشهرة تقادم العمدة عن حزب الشعب الجمهورى رمز الصاروخ.

20-إبراهيم صبرى محمدعبداللطيف والشهرة إبراهيم صبرى مستقل رمز الميكروفون.

وتنطلق اليوم، السبت، انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل، وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائي عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصري.









وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى اليوم، السبت، وغدا، الأحد، في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة ومطروح، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردي في 143 دائرة انتخابية.



