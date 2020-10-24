بالأسماء والرموز.. 77 مرشحا يتنافسون في 3 دوائر بانتخابات النواب بالأقصر

ينطلق بعد قليل ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة الأقصر، وسط استعدادات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن الأقصر برئاسة اللواء عصام ياسين، مدير الأمن، وإشراف اللواء أشرف منير، حكمدار المديرية.
وتم تقسيم محافظة الأقصر إلى ثلاث دوائر، الأولى دائرة مركز وبندر الأقصر ويتنافس بها 34 مرشحا يتم اختيار مرشح واحد فقط منهم وهم:
1- الطيرى حسن عبده حسن وشهرته الطيرى شاذلى عن حزب مستقبل وطن رمز القلم.
2-عبد النبى حسين رشيدى أحمد وشهرته عبدالنبى الرشيدى عن مستقبل وطن رمز الكتاب.
3-أحمد إدريس عبدالرحيم الإدريسى وشهرته الشريف الإدريسى مستقل رمز الكف.
4-أحمد حسين خليل احمد وشهرته الأستاذ الدكتور أحمد حسين مستقل رمز الحصان.
5-ناهد أحمد شوقى حسين احمد وشهرتها د. ناهد شوقى مستقل رمز الأسد.
6-عبدالله محمد على بديوى الدكتور عبدالله محمد مستقل رمز السفينة.
7-بغدادى مصطفى محمود حسن والشهرة الكابتن بغدادى فزاع مستقل رمز العصفور.
8-حسنى محمد على محمد والشهرة حسنى أبوالشيخ مستقل رمز الأوتوبيس.
9-خالد عبد المنعم عبد المعطى مكى والشهرة حسن عبده مستقل رمز الدراجة النارية.
10-أحمد يوسف محمد محمد عطيفى والشهرة أحمد العطيفى مستقل رمز التمساح
11-بهاءالدين أبوالحمد عثمان عبدالعاطى مستقل رمز الصقر
12-علاء الدين راشد أحمد محمد والشهرة المقاول علاء راشد مستقل رمز عنقود العنب السيرة.
13-خالد فكرى حامد عبدالرحيم مستقل رمز مظروف البريد.
14-أيمن فؤاد احمد عثمان مستقل رمز الطائرة الهليكوبتر.
15محمد مصطفى محمود على مستقل رمز السد العالى.
16-هانى ثروت مقار سمعان مستقل رمز ساعة اليد.
17-الحسين بكرى نوبى أحمد محمد والشهرة الحسين بكرى مستقل رمز فيل.
18-حمدى احمد خليل سليمان والشهرة حمدى دمرداش جاويش مستقل رمز المنبه.
20-إبراهيم عبدالصبور عبداللطيف محمد-مستقل رمز الديك.
21-نوبى سيد حسن سليمان مستقل رمز المدفع.
22-طاهر محمد محمود أحمدالملوانى والشهرة طاهر الملوانى مستقل رمز سبيكة الذهب.
23-منتصر عبده همام البشيرى والشهرة منتصر بدران مستقل رمز سماعة الطبيب.
24-الهام على طايع عمر والشهرة الهام طايع عن حزب مصر القومى رمز الخاتم.
25-عبدالهادى رزق عبدالسيد رزق مستقل رمز الغزال.
26-عبدالمعز محمدعلى بكرى حسين-مستقل رمز المروحة.
27-أحمد سيد أحمد على والشهرة أحمد العديسى مستقل رمز العقرب.
28-ممدوح الطيرى ذكى مسعود مستقل رمز التليفزيون.
29-عمار معوض احمد يوسف مستقل رمز الجرس.
30-كرم محمد خليل أحمد مستقل رمز غصن الزيتون
31-جرجس فيلبس تاوضروس شنوده-مستقل رمز المكتب.
32-عبدالرحمن أحمد حسين محمود والشهرة عبدالرحمن بشارى مستقل رمز بندقية الصيد.
33-عادل محمد حرزالله محمد والشهرة خالد حرزالله نداء مصر رمز الخريطة.
34- جمال محمد أحمد إسماعيل والشهرة جمال اسماعيل عن حزب الشعب الجمهورى رمز الصاروخ.
والدائرة الثانية دائرة غرب الأقصر وتضم مركزى القرنة وأرمنت، ويتنافس فيها 23 مرشحا يتم اختيار مرشح واحد فقط منهم من جانب الناخبين وهم:
1-محمد محمود يسين أبوالسعود والشهرة العمده محمد يسين عن حزب مستقبل وطن رمز الكتاب.
2منتصر أمين سليم أحمد والشهرة العمده منتصر عن حزب مستقبل وطن رمز القلم.
3-أحمد حسن عطيت الله فرشوطى والشهرة أحمد فرشوطى عن حزب الشعب الجمهورى رمز الصاروخ .
4-علاءالدين محمد محمدالغزالى محمدسلامه والشهرة علاء الغزالى مستقل رمز الصقر.
5 - محمد بهجت أحمد محمد أحمد الصن والشهرة الدكتور بهجت الصن عن حزب الحرية رمز التمساح.
6-عبدالمنصف يسن عبدالقادر أحمد مستقل رمز الحصان.
7-أحمد سيد أبو المجد مكى عن حزب الوفد الجديد رمز النخلة.
8-محمود جميل الدسوقى محمد على مستقل رمز الكف.
9-محمد سيد محمد بغدادى وابشهرة الإمام مستقل رمز المدفع.
10-إيهاب حسن أحمد عبدالله وابشهرة إيهاب أبو ديوك مستقل رمز الأسد.
11-ريمون فضل الله يسى داود مشرقى والشهرة ريمون فضل الله مستقل رمز المنشار.
12-محمد جمعة دسوقى حسن والشهرة محمد جمعة مستقل رمز الغزال.
13-إبراهيم صالح محمد جوده مستقل رمز المنبه.
14-محمود عدلى أبوالمجد محمد محمود والشهرة عادل أبوالمجد مستقل رمز العقرب.
16-أحمد حمزة خليفة محمد والشهرة أبو جبل مستقل رمز الديك.
17-أحمد عباس حسن محمود والشهرة أحمد عباس الضبعاوى عن حزب الصرح المصرى الحر رمز الصندوق.
18محمد عبدالباقى عبدالحليم بغدادى مستقل رمز الدراجة النارية.
19-العزب سيد أحمد محمد والشهرة العزب أبو العسال مستقل رمز السفينة .
20-أشرف عبدالهادى عمر بكرى مستقل رمز السهم.
21-منى عبدالعال الصادق حراجى مستقل رمز المسلة.
22-حمدى متولى رشوان أحمد والشهرة العمده حمدى رشوان نصير المحمودى مستقل رمز بندقية الصيد.
23-زين عبدالله طايع عثمان والشهرة الحاج زين طايع مستقل رمز غصن الزيتون.
وفى الدائرة الثالثة والأخيرة وهى دائرة مركز إسنا جنوب الأقصر يتنافس فيها 20 مرشحا على مقعد واحد وهم:
1-خالد عبدالمنعم فراج عبدالرحيم مجاهد والشهرة خالد مجاهد مستقبل وطن رمز الكتاب.
2-الشاذلى الدسوقى حسنين والشهرة محمدالشاذلى البحيرى عن حزب العدل رمز الحصان.
3-علاءالدين إمام ركابى محمد والشهرة علاء راجح مستقل رمز الأسد.
4-أبوطالب محمد قناوى محمد والشهرة أبوطالب الحمصانى مستقل رمز التمساح.
5-باهى أمين محمد محمود والشهرة باهى امين مسعود عن حزب الشعب الجمهورى رمز الغزال.
6-محمد ابوالغيط محمد عبدالجليل أبوالغيط مستقل رمز الفيل
7-أدهم محمد عبدالوهاب احمدأدهم عبدالوهاب مستقل رمز المنبه.
8-محمود محمد الحفنى حسن والشهرة محمود الحفنى سلطان مستقل رمز المدفع.
9-حسن سيد محمود على حسن المعاون مستقل رمز الصقر.
10-عبدالوهاب صلاح ماهر عبدالحميد والشهرة الحاج عبدالوهاب سلمان مستقل رمز كف اليد.
11-أبوالوفا عبده عبدالنور عبدالله والشهرة أبو الوفا عبدالله الانصارى مستقل رمز الأوتوبيس .
12-حماده عبدالعزيز محمد عبدالرحيم والشهرة حماده أبوالويفا مستقل رمز الطائرة الهليكوبتر.
13محمد فتحى محمد محمود والشهرة محمد فتحى أبوناصر مستقل رمز السهم.
14-عمر عبدالستار محمد عمر والشهرة عمر عبده عمر مستقل رمز السد العالى.
15-محمد سلطان عبدالمحسن مرسى والشهرة محمد سلطان أبوحمادى عن حزب الغد رمز بندقية الصيد.
16-عبدالحكيم محمدالملقب بابى القاسم احمد سليم والشهرة د.عبدالحكيم سليم مستقل رمز ساعة اليد.
17-عبدالرازق محمد عبدالمنعم عبدالفتاح والشهرة عبدالرازق زنط مستقل رمز عنقود العنب.
18-محمد بدرى عبدالفتاح مصطفى محمد والشهرة البدرى المطعنى مستقل رمز الهدهد.
19-محمد النوبى عامر محمد النوبى على والشهرة تقادم العمدة عن حزب الشعب الجمهورى رمز الصاروخ.
20-إبراهيم صبرى محمدعبداللطيف والشهرة إبراهيم صبرى مستقل رمز الميكروفون.
وتنطلق اليوم، السبت، انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل، وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائي عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصري.
وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى اليوم، السبت، وغدا، الأحد، في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة ومطروح، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردي في 143 دائرة انتخابية.