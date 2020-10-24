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محافظات

شاهد.. تعقيم 283 لجنة انتخابية قبيل انطلاق انتخابات النواب بالاقصر

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:51 ص
تعقيم 283 لجنة انتخابية
تعقيم 283 لجنة انتخابية
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شمس يونس
تنطلق اليوم السبت بمحافظة الاقصر، انتخابات مجلس النواب 2020 وسط استعدادات امنية مشددة واجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ،حيث تم تعقيم وتطهير وتجهيز 170 مركزا انتخابيا، و283 لجنة فرعية، لاستقبال759, 836 ألف ناخب وناخبة على مستوى المحافظة .

وقال المستشار أسامة إبراهيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالأقصر، انه وصل بالامس 300 قاض للاشراف على العملية الانتخابية ونحو 1192 موظفا، وسط إجراءات احترازية ضد كورونا، وبالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تم الاستعداد لتأمين العملية الانتخابية.
واضاف رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، تم امداد مراكز الاقتراع 140 الف كمامة و 140 الف قفاز و حقيبة مطهرات لكل قاضي وذلك من قبل اللجنة العليا للانتجابات .

وكان محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، قام بالمرور على عدد من اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة، برفقة عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم، وذلك بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

و اطمأن نائب محافظ الأقصر، على اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتابع نائب محافظ الاقصر عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا مع التشديد بالالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة الطبية.
شاهد.. تعقيم 283 لجنة انتخابية قبيل انطلاق انتخابات النواب بالاقصر
شاهد.. تعقيم 283 لجنة انتخابية قبيل انطلاق انتخابات النواب بالاقصر
شاهد.. تعقيم 283 لجنة انتخابية قبيل انطلاق انتخابات النواب بالاقصر
شاهد.. تعقيم 283 لجنة انتخابية قبيل انطلاق انتخابات النواب بالاقصر
شاهد.. تعقيم 283 لجنة انتخابية قبيل انطلاق انتخابات النواب بالاقصر

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