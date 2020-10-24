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رياضة

فقرة بدنية وتأهيلية على هامش مران الزمالك

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:37 م
مران الزمالك صورة
مران الزمالك " صورة أرشيفية"
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،  فقرة بدنية وتأهيلية،  على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. 


وضمت الفقرة بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة والإطالات، لمدة ١٥ دقيقة، تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال. 


وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على متابعة هذه الفقرة بصحبة بيدرو مدرب الأحمال.


حرص عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى ، على تخصيص فقرة فنية خاصة لحراس الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.


وجاءت الفقرة في التعامل مع العرضيات، كذلك بعض التدريبات على التعامل مع التسديد عن قرب .


قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بتقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.


و خاضت كل مجموعة فقرة فنية ، تم التركيز خلالها على التسليم والتسلم بشكل سريع ، وتدوير الكرة في مساحات صغيرة .


وحرص باتشيكو ومعاونوه على إيقاف هذه الفقرة وتوجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين .


ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الإسماعيلي والمقرر لها بعد غد الإثنين في ختام منافسات الدوري العام.

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