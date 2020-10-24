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أخبار العالم

أول تعليق لـ الرئيس الجزائري بعد دخوله الحجر الصحي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:26 م
الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري
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شيماء مصطفى
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن حالته الصحية جيدة وأنه يمارس عمله عن بعد، وذلك بعد إعلان دخوله الحجر الصحي إثر إصابة عدد من المسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة بفيروس كورونا.

كتب تبون اليوم السبت تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها "‏امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي لقد دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة مسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا"

وأضاف: "وأطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يعافي جميع المصابين ويحفظ جزائرنا الحبيبة من كل بلاء".

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت اليوم، أن الرئيس عبد المجيد تبون، سيخضع لحجر صحي لمدة 5 أيام اعتبارا من اليوم بسبب إصابة عدد من موظفي الرئاسة ورئاسة الحكومة بفيروس كورونا.

وذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان لها - أنه "بعدما تبين أن العديد من القيادات برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا. 

ونصح الطاقم الطبي للرئاسة، الرئيس عبد المجيد تبون، بمباشرة حجر صحي طوعي، لمدة خمسة أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020".

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الرئيس الجزائري في الحجر الصحي بسبب كورونا

الرئيس الجزائري يخضع لحجر صحي لمدة 5 أيام بعد إصابة مسئولين بالرئاسة بكورونا

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