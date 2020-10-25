حمادة هلال: مفيش خناقة مع محمد رمضان بسبب أغنية الشرع محللي أربعة

كشف المطرب حمادة هلال سبب خلافه مع الفنان محمد رمضان بسبب أغنية الشرع محلل أربعة.





وقال هلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "مفيش خناقة وعمرى ما اتخانقت مع حد، ومحمد رمضان أخويا، والأغنية عندي من 4 شهور وكنت مأجلها لأسباب منها وفاة والدتي وأغاني غيرها تأجلت".





وأشار إلى أن فكرة الأغنية لا تبيح الزواج بأربع سيدات، ولكن الفكرة فى اتجاه مختلف تمامًا، موضحًا أن فكرة الأغنية مختلفة، وعندما عرف أن أهل الدين أكدوا بأن الاسم خطأ قمت بإزالته على الفور.





وأوضح حمادة هلال، أن الفنان هاني شاكر تحدث معه هاتفيًا، وكذلك الشيخ خالد الجندي الذي أكد أن الكلمة تمس الشريعة الإسلامية، قائلا:" قالي مينفعش تخسر دينك فوقتها قولتله معرفش أن الموضوع بيمس الدين وتغور الغنوة و100 زيها".