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تعليم

المدن الجامعية بالأزهر تبدأ تسكين المرحلة الأولى للفرق النهائية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:11 ص
تسكين المرحلة الأولى
تسكين المرحلة الأولى بالمدن الجامعية بالأزهر للفرق النهائية
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محمد شحتة
أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، استعداد المدن الجامعية بالجامعة لبدء تسكين طلاب وطالبات المرحلة الأولى الحاصلين على تقدير ممتاز (الفرق النهائية) اليوم الأحد. 

وطالب المركز الإعلامي بجامعة الأزهر في بيانه بضرورة الالتزام بالجداول المعلنة سابقًا عن التسكين والكليات المقرر تسكين طلابها اليوم.

وشدد المركز الإعلامي في بيانه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للحفاظ على سلامة الجميع في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأكد البيان أن إدارة الجامعة اتخذت الاستعدادات والإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدن الجامعية كافة، وسخرت إمكاناتها؛ من أجل توفير بيئة صحية وجيدة للطلاب قبيل العام الدراسي الجامعي (2020-2021م)، إضافة للتأمين الشامل لكافة منافذ الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأشار البيان إلى أن عمليات الرش والتطهير والتعقيم أجريت للمدن الجامعية كافة؛ حرصًا على سلامة الجميع، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ والمتضمنة تعقيم المباني وتطهيرها، وتنظيم حضور الطلاب والطالبات بالكليات، وتقليص عدد الطلاب في كل غرفة بقطاع المدن الجامعية؛ بما يحافظ على سلامة منسوبي الجامعة؛ من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والطالبات، وجميع العاملين في مختلف الكليات.

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