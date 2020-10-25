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أخبار العالم

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 42.4 مليون حالة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:46 ص
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في العالم تتجاوز 42.4 مليون حالة
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دعاء أبوهشيمة
كشف إحصاء لرويترز جديد أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وصل إلى أكثر من 42.4 مليون، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و146185.

وكشفت منصة "وورلد ميترز"، المتخصصة في الإحصائيات أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا في العالم بلغ 31,673,011 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة: الولايات المتحدة 224128 8528383 الهند 117956 7814682 البرازيل 156471 5353656 روسيا 25821 1497167 الأرجنتين 28338 1069368 إسبانيا 34752 1046132 فرنسا 34508 1041075 كولومبيا 29802 998942 بيرو 34033 883116 المكسيك 88312 880775.

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من أن «دولا كثيرة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تسجل تزايدا مطردا في الإصابات، ونتيجة لذلك فإن المستشفيات ووحدات العناية المركزة تخطت أو باتت على وشك تخطي طاقتها الاستيعابية».

وتضاعف الدول الأوروبية التدابير، ولا سيما دول أوروبا الشرقية التي تعاني من تدهور الوضع الصحي، وفرض عدد منها السبت تدابير جديدة، على غرار بولندا التي باتت بكاملها مصنفة «منطقة حمراء»، بعدما كان هذا التصنيف يقتصر حتى الآن على المدن الكبرى ومحيطها.

وقضت هذه التدابير بإغلاق جزئي للمطاعم والمدارس الابتدائية ومتابعة طلاب الثانويات والجامعات دروسهم عن بعد كما حظرت الأفراح وتم تقليص عدد الأشخاص الذين يسمح بوجودهم معا في المتاجر ووسائل النقل العام والكنائس.

وعلى صعيد الأبحاث، تستأنف التجارب على لقاحين اختباريين ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة بعد تعليق مؤقت، ما يزيد فرص الحصول على لقاح أو لقاحات عدة مرخص لها بحلول مطلع عام 2021.

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