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أخبار البلد

الهدوء يسود لجنة الأورمان الثانوية العسكرية بالدقي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
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شادي ماهر
فتحت لجنة مدرسة الأورمان الثانوية العسكرية بنين بالدقي، أبوابها للاقتراع في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ في موعدها.


ورغم التزام القاضي بفتح اللجنة ١٠٦ في موعدها، إلا أن الناخبين لم يحضروا حتى العاشرة صباحا، وبالتأكيد مع خروج الموظفين والعاملين من أعمالهم ستزداد الأعداد شيئا فشيئا.


وخلال أمس، زار وفد من المراقبين الدوليين تابع لجامعة الدول العربية لجنة مدرسة الأورمان الثانوية العسكرية بنين بالدقي.


وتصدر أمس كبار السن المشهد في لجنة مدرسة الأورمان الثانوية العسكرية للبنين بالدقي، حيث حرصوا على التوافد مع الساعات الأولى للعملية الانتخابية لمجلس النواب ٢٠٢٠.

وقد انطلقت، اليوم الأحد، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.


ويعد اليوم الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.


وفى نظام القائمة، تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.


وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.


ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

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