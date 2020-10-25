الهدوء يسود لجنة الأورمان الثانوية العسكرية بالدقي

فتحت لجنة مدرسة الأورمان الثانوية العسكرية بنين بالدقي، أبوابها للاقتراع في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ في موعدها.









ورغم التزام القاضي بفتح اللجنة ١٠٦ في موعدها، إلا أن الناخبين لم يحضروا حتى العاشرة صباحا، وبالتأكيد مع خروج الموظفين والعاملين من أعمالهم ستزداد الأعداد شيئا فشيئا.









وخلال أمس، زار وفد من المراقبين الدوليين تابع لجامعة الدول العربية لجنة مدرسة الأورمان الثانوية العسكرية بنين بالدقي.









وتصدر أمس كبار السن المشهد في لجنة مدرسة الأورمان الثانوية العسكرية للبنين بالدقي، حيث حرصوا على التوافد مع الساعات الأولى للعملية الانتخابية لمجلس النواب ٢٠٢٠.



