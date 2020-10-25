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أخبار العالم

المعاملة الحسنة وتوفير الحماية.. توجيهات عراقية لـ التعامل مع مظاهرات اليوم

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:35 ص
مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
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دعاء أبوهشيمة
أكد  المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة تعمل على تأمين وحماية المتظاهرين، الذين خرجوا اليوم، الأحد، في معظم المحافظات العراقية مطالبين بالقضاء على الفساد وإبعاد الفاسدين عن سدة الحكم، حسبما أفادت شبكة "العربية" نقلا عنه.

فيما أصدرت عمليات كربلاء، اليوم الأحد، توجيها يقضي بعدم حمل السلاح ضد المتظاهرين وتوفير الحماية لهم. 

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، وجه قائد عمليات كربلاء علي الهاشمي، بـ"عدم حمل السلاح ضد المتظاهرين والمعاملة الحسنة معهم وتأمين الحماية لهم".

وشهدت العاصمة بغداد ومعظم المحافظات العراقية، صباح اليوم الأحد، توافد آلاف المتظاهرين مطالبين بالقضاء على الفساد وإبعاد الفاسدين عن الحكم،  ويأتي موعد التظاهرة اليوم تزامنا مع الذكرى الاولى لانطلاق "تظاهرات تشرين" التي انطلقت العام الماضي.

وبدوره، دعا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير، في حين أشار إلى أن لدى الأجهزة الأمنية تعليمات "صارمة" باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة أو يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين.

وحذر رسول في بيان له، أن "لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة أو يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين".

ونشرت السومرية نيوز صورا في نفق التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما أشار مصدر إلى أن النفق ممتلئ بالمتظاهرين.

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