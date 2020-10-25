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أخبار البلد

إقبال متوسط من الناخبين على لجنة مدرسة المحافظة على القرآن الكريم بالجيزة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:20 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أسامة علي
شهدت مدرسة المحافظة على القرآن الكريم الخاصة بشارع المحطة فى الجيزة، إقبالا متوسطا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية.

وتضم مدرسة المحافظة على القرآن الكريم 3 لجان بداخلها، وشهد اليوم الثاني زيادة عدد السيدات المشاركات فى التصويت.

وفتحت لجنة مدرسة المحافظة على القرآن الكريم، أبوابها أمام الناخبين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، حيث يتم توزيع الكمامات على الجميع قبل دخول اللجان.

وقد انطلقت، اليوم، الأحد، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.

ويعد اليوم، الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

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