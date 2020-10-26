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سيارات

سعر ومواصفات نيسان كيكس 2021 nissan kicks الجديدة .. صور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:00 م
نيسان كيكس 2021 nissan
نيسان كيكس 2021 nissan kicks
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اشرف عطية
قامت شركة نيسان مؤخرا بطرح النسخة الجديدة والمحدثة من السيارة نيسان كيكس 2021 nissan kicks الكروس اوفر و التي ستأتي بواجهه امامية جديدة كليا و بتصميم هجومي اكثر من السابق و اكثر حاذبية و فخامة . 

وتأتي النسخة الجديدة من السيارة  نيسان كيكس 2021 nissan kicks بمقصورة داخلية جديدة و متطورة للغاية و معدل من قبل Kicks Turbo و لكن بدون فتحات usb خلفية . 

السيارة  نيسان كيكس 2021 nissan kicks تأتي بتصميم جديد للمقاعد الخلفية مما يجعلها مريح للغاية و يدعم مساحة اكبر للشنطة الخلفية مما يعني مساحة تخزين اكبر في الخلف . 

النسخة الجديدة من السيارة نيسان كيكس 2021 nissan kicks ستأتي بفوانيس امامية رفيعة و جنوط بتصميم جديد و فخم اما من الداخل فستأتي بشاشة معلومات وترفيه جديدة كليا تعمل باللمس . 

ولم يتم حتي الان الاعلان عن الموعد الرسمي لطرح السيارة  نيسان كيكس 2021 nissan kicks و لكن من المحتمل أن تصل إلى الوكلاء أوائل عام 2021 و بالنسبة لسعرها لم يحدد رسميا بعد و لكن من المحتمل ان تأتي بسعر 320.000 جنية مصري بدون جمارك .
سعر ومواصفات نيسان كيكس 2021 nissan kicks الجديدة .. صور
سعر ومواصفات نيسان كيكس 2021 nissan kicks الجديدة .. صور
سعر ومواصفات نيسان كيكس 2021 nissan kicks الجديدة .. صور
سعر ومواصفات نيسان كيكس 2021 nissan kicks الجديدة .. صور
سعر ومواصفات نيسان كيكس 2021 nissan kicks الجديدة .. صور

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