تستمر 5 أيام.. متى تجرى إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب؟

انتهت المرحلة الأولى من مارثون انتخابات مجلس النواب 2020، أمس الأحد، وذلك بعد استمرارها 5 أيام متواصلة، ثلاثة منهم في الخارج من 21 حتى 23 أكتوبر ويومين في الداخل 24 و25 أكتوبر وفي انتظار انتهاء فرز الأصوات وإعلان نتائج التصويت.





تنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.





وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.





ووفقا للجدول الزمني، الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، سيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات 1 نوفمبر المقبل بعد إنهاء عمليات فرز اللجان داخل 14 محافظة، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة ستجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.





يأتي ذلك بعدما صدقت الهيئة، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، على قرارها رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائى الزمنى لانتخابات مجلس النواب، والذى تضمن كافة تفاصيل المرحلتين التي ستجرى بهم الانتخابات.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.



