AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

إقبال كبير من الناخبين على لجنة الصيرفي بالعجوزة قبل ساعات من غلق التصويت

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:44 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2020 " صورة أرشيفية"
Advertisements
محمد رشاد - عمرو الحلواني
شهدت الساعات الماضية إقبالا كبيرا من قبل الناخبين بمدرسة الشهيد عبدالرحمن الصيرفي بالعجوزة للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب.

وتوافد عدد كبير من الفئات العمرية المختلفة ولليوم الثاني على التوالي في ظل الحرص علي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وقدمت قوات الأمن كافة المساعدات لكبار السن من الرجال والسيدات لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية.

وانطلقت، اليوم الأحد، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.

ويعد اليوم، الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالكمامات.. إقبال متوسط على لجنة المتحف الزراعي بمنطقة الدقي

كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي في لجنة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة

في ثاني أيام التصويت.. تسليم الناخبين كمامات قبل دخول لجان الروضة الحامدية الشاذلية

شاهد.. إقبال متوسط للناخبين بلجان مدرسة القومية بالعجوزة في ثاني أيام التصويت

مشاركة فعالة بلجنة الصيرفي بالعجوزة وقوات الأمن فى خدمة كبار السن

توافد كبير من الناخبين بلجنة الصيرفي بالعجوزة والسيدات في الصدارة

ترشيحاتنا

أحمد حسن: الكاف يكيل بمكيالين .. واعتبار الرجاء منسحبا في هذه الحالة

المصائب تطارد البلوجرانا.. برشلونة يعلن غياب كوتينيو للإصابة

يمتلك شخصية قيادية.. أحمد حسن يعلق على انتقال حجازي إلى اتحاد جدة

في ذكرى وفاة محمد كمال الشهير بـ شرفنطح.. فارق الحياة بطريقة مأساوية

اضغط هنا .. استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس النواب

ماذا يقال عند سماع أذان العصر ؟.. بـ21 كلمة يغفر الله ما تقدم من ذنبك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشغيل التكييف يقلل من انتشار فيروس كورونا في المدارس.. تفاصيل

مع غروب شمس اليوم الثاني.. استمرار توافد كبار السن والشباب على مدرسة الأورمان بالدقي| صور

بـ الأحمر الناري.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها في مهرجان الجونة