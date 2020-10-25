شاهد.. أم تحقق حلم طفليها بتحويل غرفتهما لتشبه "حجرة" هاري بوتر

حققت أم بريطانية حلم طفليها بتحويل غرفة النوم الخاصة بهما إلى غرفة نوم هاري بوتر مقابل مبلغ ضئيل، بعد أن قامت بنفسها بتغيير الديكور مستعينة بأدوات بسيطة وورق حائط.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت صوفيا دالي (32 عاما) أنها صممت على تحويل غرفة ابائها لغرفة هاري بوتر بنفسها، لتحقيق رغبة ابنتها وممارسة هوايتها في إعادة تديور المواد دون الحاجة إلى شراء أخرى جديدة، وبالفعل فذت ذلك من خلال إعادة تدوير أثاث ابنتها الحالي وحصلت منه على قطع مستعملة.





وقالت إن ابنتها (7 سنوات) طلبت منها تغيير شكل غرفتها لتصبح مثل غرفة هاري بوتر، وكانت تلك أمنية عيد ميلادها، واستغلت الأم الفرصة لتنفيذ المشروع، بعدما عرفت من ابنتها أنها تود الغرفة بنفس أجواء جريفندور، وحاولت الاما، تجعلها شبيهة بـ هوجورتس أو جريفندور.





وللحصول على فكرة ملهمة استعانت الأم بمشاهدة مقاطع من الفيلم وتقليد بعض الصور المتداول على موقعي فيسبوك وبينتريست، وعند البدء في تحويل غرفة ابنتها، بدأت صوفيا بالجدران، المستوحاة من قطار 9 وثلاثة أرباع إلى مكتبة هوجوورتس.





ثم قامت بتنظيم مكتبة في غرفتها تتضمن كتب من مختلف الألوان وكانت عبارة عن صفقة رخيصة بـ 10 جنيهات استرليني فقط، ثم أعادت تدوير أثاث ابنتها التقليدي باستخدام الطلاء الداكن لإضفاء طابع سحري عليه.





ولم يكلفها تحويل الغرفة أكثر من 350 جنيها إسترلينيا كمبلغ إجمالي، ونجحت من خلاها في تحقيق حلم ابنتها بغرفة مميزة تشبه الأافلام الخيالية.